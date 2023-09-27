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ECFA優惠若取消 將衝擊3產業

聯合報／ 記者柳名耕／台北報導

中國大陸針對台灣的貿易壁壘調查預計十月中旬出爐，國台辦揚言將中止或部分中止ECFA（兩岸經濟合作架構協議）早收優惠，經濟部產業發展署署長連錦漳昨說，若取消優惠，將衝擊早收清單內項目較多的產業。產發署副署長陳佩利補充說，攤開早收優惠清單，石化產品有八十八項、機械產品一○七項、紡織產品一三六項，若ECFA全面中止，這三個受到衝擊會最大。

連錦漳指出，目前很多產業都持續在進行國際化布局，多數廠商在單一市場的市占率不會超過百分之卅，未來也會持續降低。此外，產發署一直以來都持續協助產業，降低對陸貿易依存度，在持續分散市場的情性下，依存度持續降低，目前也在討論將以強化市場分散或提升技術等方面去擬定應對措施。

ECFA在二○一○年九月中旬生效，十三年來陸對台已減免九十六億美元，台對陸則減免十億美元。

國台辦 經濟部

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