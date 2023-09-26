快訊

中秋獎金700在南部超頂？一票人喊羨慕 全台平均數字曝光

「好油」版主遭恐嚇 陳建仁：目標三個月破案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟部低調組改 王美花：沒有困難的工作不叫工作

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
經濟部長王美花今早舉行布達典禮致詞時表示，沒有困難的工作不叫工作。圖為王美花日前參加淨零論壇的畫面。 記者邱德祥／攝影
經濟部長王美花今早舉行布達典禮致詞時表示，沒有困難的工作不叫工作。圖為王美花日前參加淨零論壇的畫面。 記者邱德祥／攝影

經濟部組織改造今天正式生效，上午舉行布達典禮，部長王美花致詞時勉勵升任官員，沒有困難的工作不叫工作，她同時也提到，能源局在升格為能源署後就有充足的人力擴編，以因應能源轉型的繁重業務。

根據《經濟部組織法》修正案，工業局、貿易局、商業司、能源局、中小企業處等5個單位在組織改造後，升格為產業發展署、國際貿易署、商業發展署、能源署、中小及新創企業署，主官由原單位局處長升任。

經濟部指出，組改後內部單位為6司6處，下設10個三級機關及1個訓練機構，共同推動「經濟產業多元創新」、「全方位經貿布局」及「能源永續發展」三大重點業務。

在組改後，經濟部下轄僅原工業局升格產業發展署舉行揭牌儀式，國策顧問何美玥，前行政院副院長杜紫軍、數位部數位產業署署長呂正華等歷任工業局長皆到場支持。

首任署長連錦漳指出，產發署未來有4個工作重點，第1，支持傳產轉型、跟上國際趨勢；第2，推動淨零轉型，維持國際競爭力；第3，加強支撐半導體供應鏈，穩固產業優勢；第4，聚焦5G、電動車，爭取關鍵供應鏈。

首任產業發展署署長由現任工業局長連錦漳出任，指出產發署未來將有4大工作重點。記者余承翰／攝影
首任產業發展署署長由現任工業局長連錦漳出任，指出產發署未來將有4大工作重點。記者余承翰／攝影
經濟部組改今日上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳（右）出任，曾擔任經濟部長、工業局長的總統府國策顧問何美玥（左）也出席支持。記者余承翰／攝影
經濟部組改今日上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳（右）出任，曾擔任經濟部長、工業局長的總統府國策顧問何美玥（左）也出席支持。記者余承翰／攝影

經濟部 工業局 王美花

延伸閱讀

明揚國際儲放過量危險物品 王美花：研議成立共同稽查平台

經濟部出手了！考量爆炸後勞安 要求明揚公司停工無復工時程表

影／明揚勞檢經濟部加工出口區負責 王美花：事故的原因要查

屏科惡火造成嚴重死傷 王美花：配合調查

相關新聞

電價選前不會調漲？陳建仁給出答案

行政院長陳建仁今（26）日前往立法院提出施政報告。會中國民黨立委曾銘宗提到，電價是否要在明年度選後調漲？陳建仁說，電價審...

經濟部組織調整今生效 下設六個署、三個局、一中心等三級單位

經濟部組織調整今（26）日正式生效，組改後內部單位為6司6處，下設10個三級機關及1個訓練機構，共同推動「經濟產業多元創...

影／經濟部組改今上路 產業發展署舉行揭牌典禮

經濟部組改今天上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳出任，副署長則由行政院前副院長沈榮津辦公室主任...

Google彰化資料中心啟用滿十年 帶動雲端經濟成長

Google位於台灣彰化的資料中心已啟用滿10年，Google今（26）日表示，過去十年，台灣已逐漸成為Google網路...

經濟部低調組改 王美花：沒有困難的工作不叫工作

經濟部組織改造今天正式生效，上午舉行布達典禮，部長王美花致詞時勉勵升任官員，沒有困難的工作不叫工作，她同時也提到，能源局...

陳建仁：新南向出口額到969億美元 是推動以來最佳成績

行政院長陳建仁今（26）日前往立法院提出施政報告。陳建仁指出，執政團隊以厚植經濟實力、打造安居家園及守護台灣民主等為三大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦