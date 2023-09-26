經濟部低調組改 王美花：沒有困難的工作不叫工作

經濟部組織改造今天正式生效，上午舉行布達典禮，部長王美花致詞時勉勵升任官員，沒有困難的工作不叫工作，她同時也提到，能源局在升格為能源署後就有充足的人力擴編，以因應能源轉型的繁重業務。

根據《經濟部組織法》修正案，工業局、貿易局、商業司、能源局、中小企業處等5個單位在組織改造後，升格為產業發展署、國際貿易署、商業發展署、能源署、中小及新創企業署，主官由原單位局處長升任。

經濟部指出，組改後內部單位為6司6處，下設10個三級機關及1個訓練機構，共同推動「經濟產業多元創新」、「全方位經貿布局」及「能源永續發展」三大重點業務。

在組改後，經濟部下轄僅原工業局升格產業發展署舉行揭牌儀式，國策顧問何美玥，前行政院副院長杜紫軍、數位部數位產業署署長呂正華等歷任工業局長皆到場支持。

首任署長連錦漳指出，產發署未來有4個工作重點，第1，支持傳產轉型、跟上國際趨勢；第2，推動淨零轉型，維持國際競爭力；第3，加強支撐半導體供應鏈，穩固產業優勢；第4，聚焦5G、電動車，爭取關鍵供應鏈。

首任產業發展署署長由現任工業局長連錦漳出任，指出產發署未來將有4大工作重點。記者余承翰／攝影 經濟部組改今日上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳（右）出任，曾擔任經濟部長、工業局長的總統府國策顧問何美玥（左）也出席支持。記者余承翰／攝影

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