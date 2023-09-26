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影／經濟部組改今上路 產業發展署舉行揭牌典禮
經濟部組改今天上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳出任，副署長則由行政院前副院長沈榮津辦公室主任鄒宇新擔綱，工業局出身的總統府國策顧問何美玥、行政院前副院長杜紫軍等人都出席揭牌典禮給予祝福。
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