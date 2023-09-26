影／經濟部組改今上路 產業發展署舉行揭牌典禮

由於台灣的再生能源規模越來越大，受限於太陽光電的間歇性，使儲能系統的需求越來越高，但民眾對未知的技術充滿恐懼，讓儲能案場成為「鄰避設施」，目前參加電力交易平台的容量僅715.7MW，但申請量已經達到7668.7MW，代表儲能業者正積極設置案場，但儲能案場並非想蓋就能蓋，須搭配台電的電網配置、符合地方政府法規，還要顧及附近民眾意願。 近期儲能業者在高雄市鳳山牛潮埔、高雄鳳山文華里、台南市柳營區、新營區等地的儲能場，都遭地方居民抗議而卡關，而業者認為的短期解方，竟然是未來前景看好的電動車跟充電樁？

2023-09-26 10:00