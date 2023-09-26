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影／經濟部組改今上路 產業發展署舉行揭牌典禮

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
經濟部組改今日上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳（右三）出任，副署長則由行政院前副院長沈榮津辦公室主任鄒宇新（左一）擔綱，總統府國策顧問何美玥（左三）、行政院前副院長杜紫軍（左二）等人一同出席揭牌典禮。記者余承翰／攝影
經濟部組改今日上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳（右三）出任，副署長則由行政院前副院長沈榮津辦公室主任鄒宇新（左一）擔綱，總統府國策顧問何美玥（左三）、行政院前副院長杜紫軍（左二）等人一同出席揭牌典禮。記者余承翰／攝影

經濟部組改今天上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳出任，副署長則由行政院前副院長沈榮津辦公室主任鄒宇新擔綱，工業局出身的總統府國策顧問何美玥、行政院前副院長杜紫軍等人都出席揭牌典禮給予祝福。

經濟部組改今日上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳出任，他今天出席揭牌典禮致詞。記者余承翰／攝影
經濟部組改今日上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳出任，他今天出席揭牌典禮致詞。記者余承翰／攝影
經濟部組改今日上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳（前中）出任，總統府國策顧問何美玥（前左二）、行政院前副院長杜紫軍（前右二）等人一同出席揭牌典禮。記者余承翰／攝影
經濟部組改今日上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳（前中）出任，總統府國策顧問何美玥（前左二）、行政院前副院長杜紫軍（前右二）等人一同出席揭牌典禮。記者余承翰／攝影
經濟部組改今日上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳（右）出任，總統府國策顧問何美玥（左）上午出席揭牌典禮給予勉勵。記者余承翰／攝影
經濟部組改今日上路，原工業局改制為產業發展署，首任署長由現任工業局長連錦漳（右）出任，總統府國策顧問何美玥（左）上午出席揭牌典禮給予勉勵。記者余承翰／攝影

工業局 經濟部 總統府 沈榮津

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