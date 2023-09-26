明年公建預算 再創高

國發會昨（25）日指出，今年公共建設經費截至8月底經費執行3,700億元，創16年同期新高；明年中央公共建設經費5,886億元，比今年略增0.3％，再創新高。國發會副主委高仙桂表示，擴大公共建設投資，有助提振明年經濟景氣。

國發會昨天召開委員會議，國發會主委龔明鑫會中表示，今年即將進入最後一季，屬於公共工程建設執行高峰期，要求各部會朝年底經費達成率96%目標戮力以赴，並避免過度集中於年底前執行，積極提升經費支用效率，及早發揮振興景氣的效果。高仙桂於會後記者會時表示，經濟成長率不如預期，政府持續強化公建執行率，穩住經濟動能。

國發會委員會議昨日就整體公共建設計畫截至8月底執行情形提出報告，截至8月底經費執行3,700億元，經費達成率為55.8%，續創近16年同期新高。

此外，行政院已通過明年度施政計畫，訂定204項施政目標及1,109項重要計畫，亦已通過明年度中央政府總預算案，明年度公共建設預算包括前瞻四期特別預算、營業及非營業特種基金合計5,886億元，比今年度成長0.3％，續創新高。

龔明鑫請各部會儘速規劃推動，啟動明年度計畫前置作業，並就可能遭遇問題及早研議因應對策。他說，部分公共建設計畫須由多個部會所屬機關共同執行，須建立協調合作機制，做好統籌整合推動工作，以達成預期目標。如加速推動地方創生、水環境建設等相關計畫，請計畫主管部會納入公共建設推動會報列管，並督促所屬機關善用既有協處推動平台加速執行。

交通部昨日在國發會委員會中提報「桃園國際機場第三航站區建設計畫執行情形」，高仙桂表示，近兩年工程進展順利迅速，截至今年8月底，整體工程完成進度達52.65%，預計2026年完工。

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