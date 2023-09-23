快訊

影／還原現場！明揚大火4消防員殉職 驚險救援過程曝光

明揚大火死傷慘重 檢方助家屬聲請假扣押 防業者脫產

台電搶才！獎學金甄選報名至9/28 博士生最高領逾100萬

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台電祭出高額獎學金搶才。台電「112學年度大學及研究所獎學金甄選」今年招考70個名額，創歷年新高，台電並加碼，博士生在學期間最高可領獎學金超過100萬元，而經錄取的學生畢業後更能直接進台電工作，即日起開放報名至9月28日，甄選初（筆）試將於10月14日舉行，台電歡迎相關領域專才把握機會報名。

台電近年積極網羅電力領域新血，這次招考共14類科，其中以「電網規劃分析與控制運轉」26名與「電驛」類別21名為大宗，另有「保健物理/放射化學」6名、「離岸風力發電興建與運轉維護」4名、「電力電子」3名、「電力、資訊與用戶資料運用」2名，及「氣象預測技術與應用」、「能源與環境經濟」、「煙氣淨化處理」、「低碳燃料發電應用」、「再生能源發電系統整合應用」、「低碳發電鍋爐材料應用」、「研發創新管理」、「高壓工程」各1名，合計開放70名額，寫下歷年最高紀錄。

台電指出，除擴大招考名額，台電今年也加碼錄取人員獎學金，大學部每學期獎學金自4萬增加至6萬、碩士與博士生更分別從5萬及7萬元加倍至10萬及14萬元。台電也將每學期評核學生學業成績，符合資格者，大學部在學期間最高可領24萬、碩士生40萬元，博士生更有機會獲112萬元。

台電表示，本次獎學金甄選統一採取網路報名，即起開放報名至9月28日（四），甄選初（筆）試將於10月14日（六）舉行，歡迎符合資格的大學、研究所學生把握機會上網報考（https://service.taipower.com.tw/recruit-reg3/scholarship112/reg/newReg.php）。

台電提醒，各類科詳細應考資格、考試科目及注意事項皆可於甄選網站查詢（https://scholarship.taipower.com.tw），如有相關試務疑義，歡迎洽詢甄選試務處（02-2366-7333/d0960101@taipower.com.tw）。

台電 獎學金

延伸閱讀

台英電力合作 台電導入即時慣量測量強化電網韌性

中火2025年增三燃氣機組 台電：可望減煤百萬公噸

汐止鄉友街電杆有點歪民憂心 地方會勘盼地下化

影／台電6500人淨灘 高美濕地拾獲鏽蝕瓦斯鋼瓶嚇壞眾人

相關新聞

中秋沒禮金…取消三節獎金公司違法嗎？ 這前提下：資方不能片面停止發放

中秋佳節即將來臨，對於今年的三節禮金，你預期能拿到多少獎金呢？由於近幾年受到疫情與景氣影響，不少雇主對人事成本的支出都轉趨保守，甚至一向被視為「年終獎金的領先指標」之一的中秋禮金，今年發放的金額可能也會大幅減少。不過，若因今年公司獲利不佳，雇主就取消發放三節禮金是否違法呢？《勞基法》真的有規定一定要發三節禮金嗎？

聯準會放鷹 投資人布局首注意「2大問題」

美國聯準會日前儘管未升息卻釋出鷹派訊息，除了年底可能升息1碼（0.25個百分點），明年降息幅度也從4碼縮為2碼。美元走強已引發其他國家幣別匯率貶值，投資人該如何做新的投資布局？專家提醒，要注意兩大問題。

台北740戶為何凌晨停電1小時？台電：分歧插頭故障

台電指出，今（23）日清晨3時5分因分歧插頭故障，造成大同區環河北路二段、延平北路四段、迪化街二段、重慶北路三段、民族西...

郭台銘拋2030全面換電動機車 經長：財政支出達上兆元

鴻海創辦人郭台銘拋出2030年要全面更換電動機車，並由政府吸收費用。經濟部長王美花今日受訪，直言政府的財政支出恐高達上兆...

增氣減煤 台電確認中火將拆2燃煤機組

經濟部次長兼台電代理董事長曾文生昨天表示，中佳電廠的燃氣機組已通過環評，並獲台電合約，台中火力發電廠正在轉型，將新增2部...

內需熱絡 8月失業率3.56%

由於內需熱絡、求職期縮短，行政院主計總處昨（二十二）日公布八月失業率為百分之三點五六，與上月持平，為二十三年同月最低，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦