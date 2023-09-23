台電搶才！獎學金甄選報名至9/28 博士生最高領逾100萬

台電祭出高額獎學金搶才。台電「112學年度大學及研究所獎學金甄選」今年招考70個名額，創歷年新高，台電並加碼，博士生在學期間最高可領獎學金超過100萬元，而經錄取的學生畢業後更能直接進台電工作，即日起開放報名至9月28日，甄選初（筆）試將於10月14日舉行，台電歡迎相關領域專才把握機會報名。

台電近年積極網羅電力領域新血，這次招考共14類科，其中以「電網規劃分析與控制運轉」26名與「電驛」類別21名為大宗，另有「保健物理/放射化學」6名、「離岸風力發電興建與運轉維護」4名、「電力電子」3名、「電力、資訊與用戶資料運用」2名，及「氣象預測技術與應用」、「能源與環境經濟」、「煙氣淨化處理」、「低碳燃料發電應用」、「再生能源發電系統整合應用」、「低碳發電鍋爐材料應用」、「研發創新管理」、「高壓工程」各1名，合計開放70名額，寫下歷年最高紀錄。

台電指出，除擴大招考名額，台電今年也加碼錄取人員獎學金，大學部每學期獎學金自4萬增加至6萬、碩士與博士生更分別從5萬及7萬元加倍至10萬及14萬元。台電也將每學期評核學生學業成績，符合資格者，大學部在學期間最高可領24萬、碩士生40萬元，博士生更有機會獲112萬元。

台電表示，本次獎學金甄選統一採取網路報名，即起開放報名至9月28日（四），甄選初（筆）試將於10月14日（六）舉行，歡迎符合資格的大學、研究所學生把握機會上網報考（https://service.taipower.com.tw/recruit-reg3/scholarship112/reg/newReg.php）。

台電提醒，各類科詳細應考資格、考試科目及注意事項皆可於甄選網站查詢（https://scholarship.taipower.com.tw），如有相關試務疑義，歡迎洽詢甄選試務處（02-2366-7333/d0960101@taipower.com.tw）。

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