景氣差物價高 想創業的人更多、預備投入資金卻變少了

你也曾有過創業夢嗎？根據1111人力銀行今（22）日發布的「全民創業現況調查」顯示，七成一的受訪者起心動念想創業，相較於去年調查的六成二，今年想創業的人更多了。

此外，調查還指出，有意創業者預計投入的資金平均是33.7萬元，相較於去年調查的39.4萬元，大幅降低了5.7萬元。其資金來源有將近九成是來自個人積蓄，其次才是父母資助21.2%、青創貸款19.1%、朋友合資14.8%，以及銀行貸款10.6%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，雖然今年有意創業的比例增加，但預備投入的資金卻少了，這說明了原物料高漲，使得有意投入創業行列的人，憂心成本不斷墊高影響獲利營收，因而明顯有著「步步為營」的心情。

至於想創業的主要原因有薪水太低/增加收入51.8%、副業投資/斜槓人生44.6%、個人興趣/專長40.4%、追求工作與生活平衡38.2%，以及工時彈性/照顧家人25.5%。

再觀察第一次創業年齡分布，調查指出，第一次創業年齡落在26-30歲占最大宗25.5%，其次則是34-40歲(19.1%)，整體平均創業年齡為35歲。

而預計投入的行業以特色小吃居多40.6%，其次則是咖啡茶飲23.4%、網拍代購21.2%、服裝飾品17.8%以及早午餐12.7%。銷售通路包以實體店面為主61.7%，再來才是網路銷售51%。

曾仲葳表示，隨著新冠疫情逐漸平息，國內經濟活動回到常軌，日前經濟部發布統計，餐飲業今年1至7月營業額為5,930億元，創歷年同期新高，年增24.9%；由於餐飲業是內需型產業與民生活動息息相關，跨入門檻不高，因而吃食商機仍是有意創業者的瞄準的主戰場，透過調查排名可以看出，特色小吃、咖啡茶飲以及早午餐，都是熱門選項。

而網拍代購及服裝飾品，也是近年相當受到青睞的行業，受到社群軟體盛行，推波助瀾這股創業風潮，透過個人社群平台的「微商」亦為常見，受到行動經濟的加持，手機下單購物簡單快速，因此從事個人微商，並不需要大成本大筆資金押注，也讓創業的門檻降得更低了。

曾仲葳分析，觀察首次創業的年齡，大多分布在26-30歲之間，其關鍵原因在於熱情和行動力，細究原因年輕創業者進入社會工作的時間不長，手中資源有限，因此有不少人會採取極低的資金成本創業試水溫，即使失敗了也都在可承受的風險之內，再者，年齡亦是一大優勢，因為創業失敗而回歸朝九晚五的上班族生活大有人在，整體而言「以小博大」是最佳創業寫照。

此外，調查還顯示，已經創業者的工作時間，有高達六成三平均每天工作八小時以上，其中更有30.6%平均工作長達十小時以上，顛覆了刻板印象中，自由、彈性的工作型態。調查也指出，有意創業者希望每月純淨利為75,106元。

曾仲葳提醒，除了工時長以外，資金不足/陷入錢坑68.2%、不懂行銷/名氣不足40.4%、競品太多/跨入門檻低34.5%、店租壓力33.7%以及原物料上漲成本提高29.7%，也都是創業者最擔心遇到的狀況。

上述「全民創業現況調查」，是1111人力銀行針對會員進行隨機抽樣，調查時間2023年9月6日到9月20日，有效樣本數1,071份，在百分之95信心水準下，正負誤差值2.99個百分點。

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