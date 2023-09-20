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天鈺號召志工 手護山林環境

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

天鈺（4961）環境永續基金會於9/16、17舉辦「手作步道」行動， 由天鈺董事長林永杰親身帶頭響應，號召清華大學、陽明交通大學學生，兩校共計有6個科系、2個社團組織響應，加上自發參與的天鈺員工，共有60位志工前往新竹橫山鄉茶亭古道，共同擔任手護山林環境志工。

在千里步道協會指導，以及樟之細路在地工作站的協助下，志工們以就地取材方式手作維護步道，如運用當地的風倒木、散落的土石等，避免大型機具和外來材料影響當地的環境。透過企業志工、大學志工身體力行參與，維護總長800公尺的茶亭古道。

千里步道協會副執行長徐銘謙表示，把從美國阿帕拉契學習手作步道的技術與學問，以及在各國觀摩累積的經驗帶回台灣，綜合考量氣候、地質、生態、歷史、文化等因素，期望讓志工們透過實作和維護與自然共存的手作步道，增強永續觀念，即使在日常生活中也能持續，並發揮影響力。

天鈺基金會認為，人類要還給地球乾淨的樣貌，不只是做到低汙染，更要打造適合生態永續共存的環境，山林步道是人們親近自然的重要途徑，希望在親近自然的同時，不要破壞生態環境。這次邀請年輕學子與企業員工一同挽起袖子行動，一方面希望能夠結合關心環境永續發展的夥伴們，一起實踐對自然步道的關懷與維護，另一方面也希望大家能夠一起健身護地球，即使只是微小的力量，也能為現在和未來帶來正面的影響，實踐企業社會責任。

志工 天鈺 生態

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