美林全球基金經理人報告：經理人加碼美日 看好高評等債與高品質股票
美國經濟數據強勁增添貨幣政策前景不確定性，綜合彭博資訊等外電新聞援引九月份美銀美林經理人調查報告顯示，高達75%經理人看好經濟軟著陸或不著陸，60%認為聯準會此波升息已到頂，近七成看好短率將下滑。
近七成經理人看好通膨下滑，74%經理人預期聯準會將在2024第二季或下半年啟動降息，認為短率將會下滑的比例達近七成，創2008/12來最高。而雖然多數經理人認為經濟不會硬著陸，仍有淨53%與淨41%經理人預期經濟與企業獲利將轉弱，使得高品質標的獲得青睞，淨51%經理人看好高評等債表現將優於非投資等級債，接近紀錄高峰，淨77%經理人看好高品質股票表現，為2022/10來最高。
本月份經理人持續加碼股市，從淨10%減碼升至淨3%減碼，為2022/4來最高，對債券的配置則略有下滑。其中經理人大幅轉進美股，從淨22%減碼增至淨7%加碼，單月跳增29個百分點為2022/8來最大，對日股的看好度也持續增溫，本月份淨10%經理人加碼日股，為2018/12來最高。反觀由於看好中國經濟成長的經理人從今年二月份高峰的78%大降至本月份的0%，低於去年中國經濟重新開放前的低檔(2%)，拖累經理人在本月份大幅轉出新興市場，從淨34%加碼降至淨9%加碼，比例為2022/11來最低。就產業別而言，經理人本月份主要加碼工業、醫療與公用事業，淨加碼程度最高分別為醫療、民生消費與科技產業。
就風險面而言，高通膨使央行偏鷹仍為最大尾端風險，其次為地緣政治風險惡化、系統性信用事件、銀行信用緊縮與全球經濟衰退，而中國房地產市場風險在本月大幅躍升成為最可能造成系統性信用風險的事件，美歐商業不動產市場風險則居其後。就交易面而言，做多大型科技股仍為最擁擠交易，其次為放空中國股票與做多日股。
以上資料依據彭博資訊，九月份美銀美林經理人調查於9/1~9/7進行，對管理6,780億美元資產的258位經理人進行調查。
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