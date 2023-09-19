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華新併購英國鋼鐵業者通過 董座焦佑倫：將正式進軍航太產業鏈

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華新麗華董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影
華新麗華董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影

華新麗華（1605）今（19）日宣布，其間接持股70%之子公司Cogne Accial Speciali S.p.A （CAS） 以1.42億英鎊（約新台幣56.34億元）完成收購英國Special Melted Products（SMP）100%股權。此交易已滿足所有交割先決條件，包括取得各國政府監管單位及公平會的核准。

華新麗華董事長焦佑倫表示，完成SMP收購，是實現華新麗華成為全球鎳基合金及不銹鋼領導廠商戰略布局的重要里程碑，這將大幅提升華新開拓高端市場的能力，引領公司正式進軍航太產業鏈。

焦佑倫指出，隨著全球業務擴張，合併後的組織將整合其資源和製造能力，建立全面的鎳基合金產品線，為客戶提供豐富的產品組合、專業的服務、完整的銷售據點、以及最佳的材料解決方案。

此前，華新麗華旗下之CAS於今年8月上旬完成對於芬蘭Outokumpu旗下兩座位於瑞典之軋鋼廠 (合稱Outokumpu Long Products AB)的收購。

華新麗華表示，近期一系列的收購，展現出公司不斷追求成長、積極擴張歐洲銷售及製造版圖，在不銹鋼和鎳合金競逐國際市場領先地位的雄心。

華新麗華股份有限公司成立於1966年，致力電線電纜、不銹鋼、資源事業、地產開發及再生能源領域，為大中華區電線電纜與不銹鋼產業領導廠商，至今已發展成為高科技及能源投資之跨國企業集團。

華新麗華 不銹鋼 電纜

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