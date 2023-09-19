晨暉紅麴獲埃及 NFSA 認證許可 國際市場躍進

晨暉（1271）海外市場布局傳捷報，今（19）日宣布旗下ANKASCIN 568-R紅麴原料通過埃及國家食品安全局（NFSA）認證，是台灣首個通過埃及NFSA認證許可的紅麴原料，為晨暉拓展非洲市場打下強心針。

埃及國家食品安全局為負責監管食品安全並確保進口食品衛生安全的政府機構，於2020年啟動食品認證計劃，要求進出口食品均需通過埃及的衛生標準要求，晨暉與當地合作夥伴歷時2年多審查，於近期通過嚴格NFSA審核，取得認證許可函，代表ANKASCIN 568-R紅麴原料與其相關成品能進入埃及市場販售。

根據研究機構Mordor Intelligence資料，非洲營養保健品市場2023~2028年的年複合成長率達9.28%，埃及為非洲第三大經濟體，極具市場潛力，且自Covid-19以來，埃及消費者的健康意識提升，對於營養保健的需求大幅增長，埃及作為晨暉布局非洲的灘頭堡，公司表示，將以此為起點，進一步拓展伊斯蘭保健食品市場。

ANKASCIN 568-R紅麴原料具高含量的Ankaflavin和 Monascin，已成功取得美國FDA的新膳食成分〈New Dietary Ingredient，NDI〉資格認可，是目前唯一能在美國合法宣稱功效，並明確標示活性成分含量的紅麴保健產品。晨暉表示，未來將持續與海外夥伴共同合作新產品，瞄準大健康產業商機。