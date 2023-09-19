紐西蘭鮮乳叩關 本土品牌備戰

台灣二○二五年全面開放紐西蘭鮮乳零關稅進口，屆時對國內鮮乳市場產生多大衝擊引發關注。統一、味全等業者認為，目前國內已有進口鮮乳，加上國人的偏好，對國內市場影響有限；味全執行長張教華表示，本土鮮乳無論在品牌、品質風味、新鮮等優勢，都不是進口鮮乳可比擬，預估影響僅百分之五到十，且業務通路受到衝擊較大。

國內市場目前在零售通路與業務通路都已有進口鮮乳，但市占率低於百分之五，而根據「台紐經濟合作協定」，後年起紐西蘭進口鮮乳全面零關稅。台灣三大鮮乳品牌分別為味全林鳳營、統一瑞穗、光泉，零售與業務的營收占比大約都是三比七，若低價進口鮮乳大舉來台，國內鮮乳市場恐萎縮，進而影響到台灣酪農產業。

統一表示，零關稅的紐西蘭鮮乳進口，對台灣市場應該影響有限，主要是現在通路上，已經有進口鮮乳的存在，而消費者在選擇，也有品牌、品質、價格等偏好因素會影響購買行為，因此進口鮮乳賣的好不好，最終仍取決於消費者。

張教華指出，以零售端來說，消費者購買鮮乳最在意的幾個因素，包含新鮮度、品質與風味、品牌、價格等因素，紐西蘭鮮乳要經過長時間運送，以鋁箔包裝的商品來說，新鮮度已經比不上本土鮮乳，而風味與品質，經過研究，也是本土鮮乳占絕對優勢，即便以價格來說，紐西蘭鮮乳也許價格較低，但消費者會不會願意因為價格而捨棄其他考量，這是一大問號。

「進口鮮乳只有在好市多賣得比較好，其他超市、量販通路曾經上架過，但消費者反應真的平平。」張教華直言，如果低價策略能成功，現在市場上就不會存在林鳳營、瑞穗、光泉這種強勢品牌，消費者買鮮奶，不是只看價格。

業務用方面，張教華說，主要是餐飲、飲料與咖啡店，這個市場是味全、統一與光泉三分天下；進口鮮乳在業務用通路的應用會比較多，但成長速度不會太快，百分之五到十的影響在所難免，只是台灣的市場本來就小，因此影響也不會太大。

至於可能衝擊台灣酪農產業，張教華表示，過去政府推過百分之百鮮乳標章，接下來就看政府對酪農的輔導會不會加強，而以廠商來說，就是盡量照顧本土酪農。