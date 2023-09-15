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台電聯名cama café 療癒電力小物陪你喝咖啡

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
野咖聯名活動期間，台電文創官網全館商品7折起。 圖／台電提供
野咖聯名活動期間，台電文創官網全館商品7折起。 圖／台電提供

台電今（15）日宣布最新跨界合作計畫，繼打造金馬獎貴賓禮、文青快閃店等翻轉創意後，這個秋天台電與新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café聯名推出「野咖」主題季，將品嘗咖啡與山野意象結合，來杯咖啡就能體驗使用台電人孔蓋杯墊。

台電說明，人孔蓋是路上最常見的風景，而杯墊取自日月潭底淤泥製成，更是依山傍水而生的療癒小物，讓人一秒從城市走出戶外。台電近年持續發展循環經濟，不僅讓各種退役電力設備重生，也致力將設計結合日常用品，成為生活中的來電元素。

台電還指出，台電文創設於2018年，結合自身發電產生副產品、退役設備及回收料件資源等投入循環經濟再利用，至今已使用超過3公噸煤灰、2.4公噸底泥、3700片變電箱與3300顆線路絕緣陶瓷礙子等，並與國內近20個設計品牌合作。歷數過去開發的商品，無論是煤灰杯墊、礙子燈座、或利用電桿回收木料製成的閱讀燈，都顛覆外界對台電的想像，這次聯名合作更透過「喝咖啡」的日常休閒，同步響應循環經濟。

野咖主題季於9月登場至11月14日，cama café一口氣推岀五款聯名飲品，其中，民眾只要到2間旗艦門市「陽明山豆留森林」與「松山文創園區豆留文青」，點「好野人森川氣泡美式」、「好野人帳篷蕎麥拿鐵」野咖限定飲品，就會搭配使用台電日月潭底泥杯墊。

台電指出，日月潭底泥來自大觀水力發電廠，為調節與增進水庫有效蓄水量，台電每年皆會投入清淤，台電文創團隊將潭底泥土再利用變身人孔蓋造型杯墊，經過高溫窯燒後帶有粉嫩橘紅，一如風和日麗的秋季色調。

台電說明，野咖聯名活動期間，台電文創官網全館商品七折起，除了經典商品人孔蓋杯墊外，台電也主打由退役變電箱門板裁切製成的隔熱墊，無論是彩繪款、離島款或貼紙款，每片退役板材都曾在大街小巷駐足，承載自身獨有的風景與故事，在家能隨之神遊、更是外出野營的好夥伴。另有「好咖滿額贈」活動，依消費可獲得野咖浸泡式咖啡組、POWER開運糖與山水造型徽章等好禮，贈品限時限量，歡迎粉絲手刀買起來。

此外，台電也透露新產品計畫，目前正以水力電廠發電設備退役零件進行測試，預計明年推出。台電文創也將與cama café攜手參加10月6日至15日在台北松山文創園區的「松市」活動，邀請民眾出門踏青逛市集，並可同享野咖聯名優惠把人氣文創商品帶回家。

人孔蓋杯墊取自日月潭底淤泥製成，是依山傍水而生的療癒小物，讓人一秒從城市走出戶外。 圖／台電提供
人孔蓋杯墊取自日月潭底淤泥製成，是依山傍水而生的療癒小物，讓人一秒從城市走出戶外。 圖／台電提供
由退役變電箱門板裁切製成的隔熱墊，每片板材都有不同風景與故事，更是秋季野營的好夥伴。 圖／台電提供
由退役變電箱門板裁切製成的隔熱墊，每片板材都有不同風景與故事，更是秋季野營的好夥伴。 圖／台電提供

台電 文創商品 咖啡

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