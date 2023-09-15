中經院與迪卡儂簽訂MOU 深化台法自行車供應鏈減碳合作

為加強國際鏈結，持續深化我國自行車產業與國際大型品牌合作，中華經濟研究院近日與法國迪卡儂簽訂自行車供應鏈減碳合作備忘錄(MOU)，包含100%再生能源使用、提高能源效率、永續材料使用、減少一次性塑料使用，以及教育訓練等五大方向，深化自行車供應鏈合作減碳。

此場MOU的簽署安排在「第30屆臺法工業合作會議」產業交流行程中，經濟部工業局長連錦漳親自出席並見證，接下來他還將率代表團拜訪迪卡儂法國自行車總部(BTWIN Village-Decathlon Cycle Lille)。

經濟部指出，法商迪卡儂為全球領先的運動品牌，在台深耕超過30年，長期與台灣多家自行車零組件製造業者維持緊密的合作關係，並因應全球淨零碳排趨勢，積極推動在台供應鏈進行低碳化生產。

中華經濟研究院長葉俊顯與迪卡儂永續生產負責人Arthur WITTOUCK簽署合作MOU，雙方同意在經濟部工業局的支持下，深化自行車產業淨零碳排行動，從協助迪卡儂自行車供應商達到 100% 綠電使用、裝設能源監控系統並提高能源效率、採用低環境影響材料、尋求解決方案減少一次性塑料使用，以及進行淨零碳排教育訓練等五大方向推動迪卡儂在台供應鏈廠商，邁向低碳生產轉型。

工業局長連錦漳表示，氣候變遷及地緣政治下的各種不確定因素，正加速國際供應鏈重組，而後疫情時代全球經濟發展面臨多方挑戰，如自行車去庫存問題，這也顯示產業低碳轉型及加強國際鏈結的必要性與急迫性。

迪卡儂永續生產負責人WITTOUCK先生表示，為了實現迪卡儂2026年前減少20%碳足跡的目標(以2021年為基準)，與供應商展開合作是主要策略之一；中經院院長葉俊顯則表示，中經院團隊願意全力協助我國中小企業接軌全球淨零趨勢，輔導廠商進行生產及產品低碳化工作，以符合國際品牌要求，提升台灣綠色供應鏈的國際形象。

經濟部表示，我國自行車產業以外銷為主，為協助我國中小企業接軌國際自行車供應鏈淨零碳排趨勢及要求，2022年底在工業局的支持下，中經院已與迪卡儂展開合作，輔導其台廠自行車供應商進行工廠碳盤查與產品碳足跡計算，並促成我國中小企業綠電團購首例，協助其五家供應商共同取得近百萬度綠電。透過本次MOU的簽署，未來將持續擴大推動迪卡儂在台20餘家自行車供應鏈提升綠色競爭力，鞏固我國產業於國際供應鏈地位。