中華電、台灣大共同取消優惠 遭公平會重罰7600萬

電信業者為促銷寬頻及換機專案，常搭配各種優惠通話優惠方案，公平會昨天表示，台灣大哥大和中華電信透過內部高層主管互通訊息，共同合意取消特定優惠方案，構成聯合行為；由於雙方為國內主要電信業者，對市場影響至鉅，處中華電四千萬元、台灣大三千六百萬元，共七千六百萬元罰鍰。這也是公平會對電信業者祭出史上最重罰鍰。

台灣大對此回應深感遺憾，將在收到相關函文之後，研究後續應對事宜。中華電除了表示遺憾，也說任何資費方案的制定或調整都是基於營運規畫考量，沒有從事聯合行為的動機與必要性，且公平會恐因資訊落差未能充分釐清及確認相關事實，做出不利中華電的判斷，「尚非衡平」，收到行政處分書後將行研議相關行政救濟措施。

公平會調查發現，台灣大與中華電針對民國一○七年六、七月間六九九方案贈送通話金優惠後，申辦用戶數集中於相關方案，導致高資費方案申辦數減少，與原推出時希望增加營收及高資費申辦數的目標不符，因此想取消六九九方案的通話金贈送優惠方案，希望用戶申辦高資費方案，減少語音收入的損失。雙方竟同時於十月取消通話金優惠。

公平會接到檢舉後啟動調查，發現台灣大與中華電內部高層主管互通訊息，共同合意停止贈送通話金優惠。優惠措施停止後，遠傳公司也跟進，等於實際造成國內三家主要電信業者停止優惠的效果，對電信市場影響至鉅，也影響消費者權益；此外，其行為已削弱彼此間價格競爭，嚴重影響市場功能。由於兩大業者市占率極高，因此祭出重罰。

以往業者間聯合行為認定極難，對於公平會為何敢出重手開罰？公平會副主委陳志民表示，一來掌握兩大業者高層主管互通訊息證據，二來電信業屬於寡占市場，優惠方案若單方取消，消費者勢必轉換到競爭對手，以此推論業者具有聯合取消動機與誘因，因而認定兩大業者構成聯合行為。

在直接證據方面，陳志民說，調查過程掌握兩大業者高層主管針對優惠方案取消互通訊息，顯示雙方確有就此案直接溝通，認定雙方有合意行為。此外，國內行動寬頻服務市場具有寡占特性、服務同質性高，價格為業者競爭的主要手段之一，單一業者片面停止贈送通話金優惠，將有流失客戶及市場占有率的風險，因此通常不會單方面終止優惠，此案雙方共同取消優惠方案，可推論彼此有合意決定取消優惠方案的誘因與動機。