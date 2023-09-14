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網路治理難 NCC：年底發布政策白皮書

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC今日舉行「2023網際網路傳播治理論壇」。記者馬瑞璿／攝影
NCC今日舉行「2023網際網路傳播治理論壇」。記者馬瑞璿／攝影

網路發達，但隨之而來的詐騙、假訊息等疑慮，都對民眾生活帶來極大影響。NCC（國家通訊傳播委員會）今日舉行「2023網際網路傳播治理論壇」，邀請韓國、澳洲、紐西蘭政府代表以及數位平台、民間組織、產業協會與會，一同探討網路治理難題，NCC也透露，將在今年底發布網際網路政策白皮書。

行政院秘書長李孟諺今日出席論壇致詞時提到，科技讓全球各地的使用者串起網路世界，但相關使用仍有很大討論空間，透過論壇可以讓各界有更多交流，而網路帶來的不全是好處，也讓亂象與挑戰出現，例如台灣每年受駭客攻擊4000多億次，他在網路上也常常看見企業家張忠謀、曹興誠被盜圖成立的「股友社」，網路詐騙、色情、暴力問題，也隨之出現。

NCC主委陳耀祥指出，本次論壇討論議題聚焦網路傳播治理的挑戰、線上平台問責、言論自由的界線、使用者權益維護、網際網路素養培力，相關主題與他日前出席澳洲國際會議討論議題相近，可見世界各國都對同樣議題感到高度興趣。

不過，今天舉辦的「2023網際網路傳播治理論壇」，一度被外界議論，是否是數位中介法捲土重來的起手式；對此，NCC網際網路傳播辦公室主任詹文旭表示，很多人擔心今天論壇是數位中介法的起馬炮，但他表示「想太多了」，今日論壇主要聚焦於言論自由怎麼取得平衡、線上平台問責等議題，期待透過論壇與各界溝通。

而這次邀請的許多國際專家在會議上也表示，面對網路治理難題，必須要關注、探討的層面相當廣泛；長年關注網路治理議題的紐西蘭非營利組織Netsafe執行長Brent Carey認為，有些網路問題不是立法就能解決的，如果匆忙立法，反而會有不良後果，他建議應該先了解科技發展態勢，而不要匆忙的立法。

NCC今年4月14日成立「網際網路傳播辦公室」，目前已成立5個月，由於網路具備開放、跨國、即時特性，網路如何治理跟傳統監理方式不同，希望建立多方利害關係人參與機制。NCC也透露，將會在今年底發布一份網際網路政策白皮書，討論如何建構網路良善環境。

網際網路 NCC

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