2023年台灣國際水週 開幕 Water Evoke
外貿協會主辦的2023台灣國際水週（TIWW）將於9月20日至22日在台北世貿一館展出，共徵集逾110家企業使用近200個攤位，今年度展覽瞄準水再生循環商機，聚焦廢汙水處理及智慧水務科技，全方位展示水資源產業最新技術與應用。
這屆展覽匯集政府部門、公協會與國內外指標企業，包含經濟部水利署、工研院、台灣機能水協會、台灣環保暨資源再生設備工業同業公會、台灣超微細氣泡協會，以及來自美、法、丹麥、澳洲、新加坡及加拿大等八國/地區的國際參展商，還有三敏電機、凱懿國際、鼎機、福樺實業、旭然國際等國內業者參展。
除專業展出外，展覽期間亦辦理新產品技術發表會及採購洽談會等多元活動，協助業者掌握水利建設龐大商機。本屆開幕首次以品水會形式辦理，會中邀請到台灣首席品水師陳君潔分享品水的知識。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言