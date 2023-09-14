2023年台灣國際水週 開幕 Water Evoke

勞退新制上路後，除了少數資深勞工仍適用勞退舊制外，目前多數勞工都是勞退新制勞工，新制不只可以分配勞退新制基金收益，政府也常以勞退新制退休金有保證收益機制為由，宣導勞工退休帳戶穩賺不賠，要勞工放心。實際狀況真是如此嗎？到底已有多少勞工已領新制退休金？是領保證收益還是分紅派勝出？ 舉例而言，甲勞工新制退休金提繳年15年，而且也參加自提，今年年滿60歲，向勞保局申請請領勞退新制退休金。勞保局向他說明，他的退休金帳戶有2個金額，A帳戶是15年來個人退休帳戶包括雇主提繳、個人自提、累計收益，帳B帳戶一個是15年來雇主提繳、個人提繳，以及15年歷年保證收益。但兩個帳戶可提領的錢卻差了16萬元，為什麼？

2023-09-14 09:54