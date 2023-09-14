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2023年台灣國際水週 開幕 Water Evoke

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2023台灣國際水週（TIWW）將於9月20日至22日在台北世貿一館展出，圖為2022年TIWW展覽照片。 貿協/提供
2023台灣國際水週（TIWW）將於9月20日至22日在台北世貿一館展出，圖為2022年TIWW展覽照片。 貿協/提供

外貿協會主辦的2023台灣國際水週（TIWW）將於9月20日至22日在台北世貿一館展出，共徵集逾110家企業使用近200個攤位，今年度展覽瞄準水再生循環商機，聚焦廢汙水處理及智慧水務科技，全方位展示水資源產業最新技術與應用。

這屆展覽匯集政府部門、公協會與國內外指標企業，包含經濟部水利署工研院、台灣機能水協會、台灣環保暨資源再生設備工業同業公會、台灣超微細氣泡協會，以及來自美、法、丹麥、澳洲、新加坡及加拿大等八國/地區的國際參展商，還有三敏電機、凱懿國際、鼎機、福樺實業、旭然國際等國內業者參展。

除專業展出外，展覽期間亦辦理新產品技術發表會及採購洽談會等多元活動，協助業者掌握水利建設龐大商機。本屆開幕首次以品水會形式辦理，會中邀請到台灣首席品水師陳君潔分享品水的知識。

外貿協會 旭然 環保 工研院 水資源 水利署

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