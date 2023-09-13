2024年請假攻略來了…補班僅剩一日！「 拿3換9天」小過年到手

2024行事曆公布啦！由於今年補班補課日多達6天，也讓明年的連假行事曆受到許多民眾關注，而若對照行政院人事行政總處最新公布的新聞稿可知，2024年總放假天數為115天，3天以上的連續假期只剩下4次，補班次數也只有1次。

至於2024農曆過年可以放幾天，以及2024上班族請假攻略，就讓《518職場熊報》小編繼續來為你介紹該怎麼善用特休天數，來安排明年的休假吧！

2024行事曆出爐！連假有哪些？農曆過年放幾天？一次看

依照人事總處最新核定公布的「2024行政機關辦公日曆表」，明年3天以上的連假包括：元旦3天、農曆春節連假7天、清明節4天、端午節3天。相較今年多達8個3天以上的連假，明顯少了許多假期。詳細放假日期可對照下表：

2024年國定假日一覽表

元旦(開國紀念日)：12/30(六)、12/31(日)、1/1(一)，連休3天。

農曆春節：2/8(四)至2/14(三)，連休7天，需補班1天。

228紀念日：2/28(三)，僅休1天。

兒童節及清明節：4/4 (四)至4/7 (日)，連休4天。

五一勞動節：5/1(三)，僅休1天。(只限於適用勞基法的勞工朋友才能放假)

端午節：6/8(六)至6/10(一)，連休3天。

中秋節：9/17(二)，僅休1天。

國慶日：10/10(四)，僅休1天。

2024補班日、請假攻略先記下來！農曆春節「請3天爽放12天」

另一方面，也因為今年連假與補班天數相較往年明顯頻率增加，被不少上班族形容成「補班地獄」，行政院人事總處也做出修正，將明年(2024年)整年度調整成只有一個補班日。

對此，就有鄉民發文表示：「明年雙十國慶在禮拜四，中秋節則在禮拜二，成為卡在平日單獨一天的假日，會不會到時候又有人開始吵，為什麼這些節日沒連假了？」

事實上，若想運用這些國定假日形成連續假期，大家不妨參考下方的「2024請假攻略」來安排特休假，最多還能請3天連休12天，成功讓休假天數一次翻倍！

2024年請假攻略

農曆春節：請3天特休，連休12天(請2/5~2/7，休2/3~2/14)。

228紀念日：請前面或後面2天，可休5天(請2/26、2/27或2/29、3/1，休2/24~2/28或2/28~3/3)。

兒童節及清明節：請3天可連休9天(請4/1~4/3，休3/30~4/7)。

中秋節：請1天休4天(請9/16，休9/14~9/17)。

國慶日：請1天休4天(請10/11，休10/10~10/13)。

2024年補班日

2/17(六)需補班一天，為補農曆春節的7天連假，是2024全年唯一一天的補班日。

加碼分享！2024總統大選投票日、寒暑假日期搶先看

最後，看完了以上提到的2024連假行事曆與請假攻略，小編這邊也要額外分享一下，各位爸爸媽媽最關心的學校行事曆。

同時，明年1月份也將迎來「總統副總統及立法委員」大選之日，大家不妨先將明年重要的日子記下來，若有要安排出國旅遊的朋友，也可以盡早訂機票、安排規劃喔！

2024總統大選投票日：1/13(六)。

2024寒假：1/20(五)~ 2/15(四)，總共放27天， 2/16(五)為開學日。(適用於高中以下學校)

2024暑假：6/29(六)~8/29(四)，總共放62天。(適用於高中以下學校)

2024連假行事曆如圖片，上班族出國請假之前必看！（圖片來源/518職場熊報 小編製圖）

◎本文獲「518職場熊報」授權轉載，原文：2024行事曆搶先看！連假有哪些、過年休幾天？最新請假攻略一次看懂；未經同意禁止取用轉載。