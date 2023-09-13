2024年請假攻略來了…補班僅剩一日！「 拿3換9天」小過年到手
2024行事曆公布啦！由於今年補班補課日多達6天，也讓明年的連假行事曆受到許多民眾關注，而若對照行政院人事行政總處最新公布的新聞稿可知，2024年總放假天數為115天，3天以上的連續假期只剩下4次，補班次數也只有1次。
至於2024農曆過年可以放幾天，以及2024上班族請假攻略，就讓《518職場熊報》小編繼續來為你介紹該怎麼善用特休天數，來安排明年的休假吧！
2024行事曆出爐！連假有哪些？農曆過年放幾天？一次看
依照人事總處最新核定公布的「2024行政機關辦公日曆表」，明年3天以上的連假包括：元旦3天、農曆春節連假7天、清明節4天、端午節3天。相較今年多達8個3天以上的連假，明顯少了許多假期。詳細放假日期可對照下表：
2024年國定假日一覽表
元旦(開國紀念日)：12/30(六)、12/31(日)、1/1(一)，連休3天。
農曆春節：2/8(四)至2/14(三)，連休7天，需補班1天。
228紀念日：2/28(三)，僅休1天。
兒童節及清明節：4/4 (四)至4/7 (日)，連休4天。
五一勞動節：5/1(三)，僅休1天。(只限於適用勞基法的勞工朋友才能放假)
端午節：6/8(六)至6/10(一)，連休3天。
中秋節：9/17(二)，僅休1天。
國慶日：10/10(四)，僅休1天。
2024補班日、請假攻略先記下來！農曆春節「請3天爽放12天」
另一方面，也因為今年連假與補班天數相較往年明顯頻率增加，被不少上班族形容成「補班地獄」，行政院人事總處也做出修正，將明年(2024年)整年度調整成只有一個補班日。
對此，就有鄉民發文表示：「明年雙十國慶在禮拜四，中秋節則在禮拜二，成為卡在平日單獨一天的假日，會不會到時候又有人開始吵，為什麼這些節日沒連假了？」
事實上，若想運用這些國定假日形成連續假期，大家不妨參考下方的「2024請假攻略」來安排特休假，最多還能請3天連休12天，成功讓休假天數一次翻倍！
2024年請假攻略
農曆春節：請3天特休，連休12天(請2/5~2/7，休2/3~2/14)。
228紀念日：請前面或後面2天，可休5天(請2/26、2/27或2/29、3/1，休2/24~2/28或2/28~3/3)。
兒童節及清明節：請3天可連休9天(請4/1~4/3，休3/30~4/7)。
中秋節：請1天休4天(請9/16，休9/14~9/17)。
國慶日：請1天休4天(請10/11，休10/10~10/13)。
2024年補班日
2/17(六)需補班一天，為補農曆春節的7天連假，是2024全年唯一一天的補班日。
加碼分享！2024總統大選投票日、寒暑假日期搶先看
最後，看完了以上提到的2024連假行事曆與請假攻略，小編這邊也要額外分享一下，各位爸爸媽媽最關心的學校行事曆。
同時，明年1月份也將迎來「總統副總統及立法委員」大選之日，大家不妨先將明年重要的日子記下來，若有要安排出國旅遊的朋友，也可以盡早訂機票、安排規劃喔！
2024總統大選投票日：1/13(六)。
2024寒假：1/20(五)~ 2/15(四)，總共放27天， 2/16(五)為開學日。(適用於高中以下學校)
2024暑假：6/29(六)~8/29(四)，總共放62天。(適用於高中以下學校)
◎本文獲「518職場熊報」授權轉載，原文：2024行事曆搶先看！連假有哪些、過年休幾天？最新請假攻略一次看懂；未經同意禁止取用轉載。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言