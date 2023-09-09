調升基本工資…學者：製造業衝擊 大於服務業

明年基本工資調漲百分之四點○五，高於外界預期。學者皆肯定調升基本工資能關照到基層弱勢，但也示警恐怕會衝擊產業，或部分業者藉機哄抬物價，呼籲政府適時給予產業協助，或關注不合理的物價上漲。也有學者建議，照顧低薪族，除了調升基本工資，也可透過公共化政策，讓低薪族活出基本尊嚴。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，基本工資漲幅，至少要超過去年通膨率百分之二點九五，所以這次調幅算不錯。但今年出口嚴重衰退，相關產業營收下降，經營成本上升對業者是很大壓力。

吳大任表示，今年經濟外冷內溫，各產業狀況差異大，調漲基本工資對服務業衝擊不大，但製造業出口衰退嚴重，加上製造業過去過度看好景氣投資，也導致借貸成本壓力，距明年度基本工資實施還有好幾個月，建議經濟部等部會思考如何協助產業度過難關。

不過他也說，最快明年第二季能出口復甦，屆時美國聯準會或歐洲央行有機會降息，或許全球需求就會逐漸好轉。

基本工資審議委員學者代表、淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳表示，任何企業都不想看到成本增加，建議政府應針對中小企業給予優化勞動環境、產業轉型等協助。蔡明芳強調，不可能單靠提升基本工資改善低薪，勞資政共同努力才能達成。

基本工資審議委員學者代表、台大國發所兼任副教授辛炳隆則認為，台灣畢竟是市場經濟，調漲基本工資已是最直接、有效的政策工具。但他也不諱言，過去有廠商以調升基本工資為由，藉機提高售價，政府應關注。此外，除提高基本工資，政府也應透過托育、住宅等公共化政策，照顧低薪族生活。