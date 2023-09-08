全台首座地熱發電 可滿足三星、大同2/3民生用電

為達成2050淨零碳排，我國再生能源持續增加，宜蘭縣政府積極配合再生能源推動發展，於2002年重新探勘並評估修復地熱井後，清水地熱電廠於2021年10月27日正式取得電業執照營運商轉，斥資至少7.65億元完成4.2MW的發電裝置容量，也是首座由民間營運MW（百萬瓦）等級的地熱電廠。統計自2021年起營運至2023年7月，共發3,825萬度電，相當於滿足宜蘭三星鄉、大同鄉約三分之二的民生用電。

行政院政務委員、工程會主委吳澤成今（8）日前往宜蘭清水地熱電廠訪視，該電廠是吳澤成在代理宜蘭縣長期間與宜元股份有限公司正式完成契約簽訂。後續由宜蘭縣長林姿妙啟用。

清水地熱電廠開發投資金額約7.65億元，發電裝置容量為4.2MW，基地內建置1座發電廠、1座地熱教育館，該電廠也是目前全台最大地熱電廠，也是手作民間營運MW（百萬瓦）等級之地熱電廠。

林姿妙指出，清水地熱電廠是宜蘭縣重要的能源供應基地，也是宜蘭縣推動永續發展的重要里程碑，期待透過這次的參訪，讓大家對於地熱發電廠的建設與運作有更深入地瞭解；並期許未來能持續與中央單位合作，落實更多的能源開發計畫，讓宜蘭在能源轉型方面走在前列，讓綠能產業在地深耕、共存共榮，逐步邁向非核家園目標。

對於清水電廠的維運方針，宜蘭縣府表示，短期將依照電廠營運計畫，隨時維持機組各部件正常運轉；中期會安排年度停機檢修，並針對年度發電狀況進行分析，安排各項效能改善工程；長期的話就會檢討整體熱源衰竭度，結垢對效率影響度，安排各生產井清洗工程，以及後續熱源補充方案。