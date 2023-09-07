國家檔案館新建工程 獲新北市工安獎特優 明年完工
我國首座「國家檔案館」，預計2024年完工、2025年正式落成啟用，近日先傳出捷報，「國家檔案館新建工程」榮獲第12屆新北市工安獎（優良公共工程獎）之特優等第。
國發會表示，政府除關心工程品質及進度考核，更重視工程安全，本工程與新北市眾多工程案件一同參與評比，能榮獲此殊榮，特別感謝評獎單位的肯定，以及工程團隊包含內政部營建署、九典聯合建築師事務所、豐譽營造股份有限公司及東元電機股份有限公司的共同努力，國發會將督導檔案管理局持續要求強化及落實本工程的安全衛生管理，提升職場安全衛生水準，朝向零職業災害目標邁進，並期盼工程如期如質於2024年底完工，2025年開館營運。
檔案管理局林秋燕局長表示，我國首座國家檔案館，基地占約2.6公頃，本於生態共生理念，主體建築僅占基地25%範圍，為地上十層及地下二層的鑽石級綠建築及銅級智慧建築。在建築物量體及景觀施工方面，將以基地工程品質與安全並重，兼顧基地生態保留及園區景觀美化與在地資源串接，整合行政、典藏及多元服務功能，建置節能安全及智慧管理的檔案庫房，可容納100公里檔案典藏量(接近200座101大樓高度)，並以提供舒適便捷的閱聽應用環境、互動體驗的展示學習場域與通透開放的館區空間為訴求，兼具國家記憶完整的素材中心、應用研究中心、保存技術研發中心等多元功能，以成為全民必訪的國家記憶學習中心。
為讓各界瞭解國家檔案館施工過程、未來樣貌與服務內涵，檔案管理局邀請大家上網觀賞「佇立．國家檔案館」、「遇見．國家檔案館」、「國家檔案館上梁典禮紀實影片」影片(影片置於：國家發展委員會檔案管理局全球資訊網https://www.archives.gov.tw/國家檔案館/願景藍圖/願景定位)
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