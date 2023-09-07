國家檔案館新建工程 獲新北市工安獎特優 明年完工

裕隆集團投資LINE TAXI，日前已獲公平會審核通過，市場預期，未來裕隆與台灣大車隊、和泰yoxi的「小黃三國時代」將正式來臨。但裕隆看中的，其實不全然是計程車市場，而是LINE TAXI擁有的280萬廣大會員平台，及其與消費者「高頻互動」的能力，將進一步整合集團資源推出完整服務，在近期向主要對手和泰出招，一場交通移動服務（MaaS，Mobility as a Service）商戰全面開打。

2023-09-07 08:00