貿易局攜手紡拓會 助臺灣兩品牌於東京時裝週發表新作
每年全球時裝界盛事，除了巴黎、米蘭時裝週外，亞洲最令人矚目莫過於每年兩次的東京時裝週。今年2024東京時裝週春夏主題為「OPEN, FASHION WEEK」，述說疫後逐漸開放的世界，依舊保持著「OPEN」開放且正向的心靈，迎接每一天的「確定性」與「不確定性」。而臺灣品牌 Seivson 及 IRENSENSE，在經濟部國際貿易局支持下，共同發表各自品牌2024春夏系列新作。
紡拓會表示，這兩場品牌發表活動共吸引超過550名的買家及貴賓，包括伊勢丹百貨、ATELIER_TRE、裝苑、WWD 等重要買家及媒體蒞臨現場，後續接單商機預估可達100萬美元以上。兩家品牌於東京時裝週發表新作後，陸續於東京熱鬧商圈推出限定店預購活動，十月也將延續新作於臺北時裝週發表，共同創造台日雙邊市場新商機。
Seivson 品牌來自法文單字「我們Nos/生活Vies」，以翻轉生活為概念，將兩組字翻轉後成為品牌名。2024春夏設計主題「secret secret secret」，以工作中的女人，職場女性的魅力為靈感，利用品牌代表性的設計：鏤空、解構、多層設計加工等，創造充滿女性魅力的時裝，演繹各種形式的「辦公室的秘密」。秀場內類似辦公室碎紙機「看得見又像是看不見的」的條狀剪裁佈置，帶出每個人心中祕密的隱晦寓意。本次 Seivson 亦於伊勢丹新宿館舉辦期間限定 POP UP 活動，商品銷售業績十分亮眼，再創伊勢丹限定單品當日銷量最高紀錄。
IRENSENSE 品牌2024春夏主題「vision」，發想於電影版「ALICE IN THE WONDERLAND」的 POKER GARDEN，主角愛麗絲在回到現實世界十年後，才戰勝內心打敗紅皇后產生的恐懼，及完整接受那個過去愛幻想的自己。愛麗絲的角色也投射到每個既想表達遠見，但同時亦有想象及夢想的自己。許多的遠見發自於虛幻的想象，唯有被實踐後，才能流傳久遠，被後世奉為遠見。品牌透過生活中的視覺及感知剛柔並濟的手法，揉合至無性別限制的特殊版型結構中，創造出有趣且藝術的穿衣風格，期望帶給人的不是束縛與框架，而是每一份坦然面對的個性展現。
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