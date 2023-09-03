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調幅上修！通膨衝擊、改善服務業低薪…明年基本工資調幅上看3.5％

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
一年一度基本工資審議本周五（8日）登場，將討論明年基本工資調幅，勞資將有一場大角力。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
一年一度基本工資審議本周五（8日）登場，將討論明年基本工資調幅，勞資將有一場大角力。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

一年一度基本工資審議本周五（8日）登場，將討論明年基本工資調幅，勞資將有一場大角力。據了解，蔡政府考量通膨對邊際勞工衝擊更大，並盼藉由內需產業景氣熱絡時拉抬服務業薪資水準，改善低薪，明年基本工資調幅將會超越3%，上看3.5%。

主計總處8月18日發布最新今年經濟成長預測值為1.61%，消費者物價指數CPI）年增率為2.14%；依照勞動部基本工資審議勞資雙方長年默契，亦即「CPI調幅足額反映，經濟成長率則勞資共享」原則下，明年基本工資調幅為2.945%，取整數3%。然而，這次基本工資調幅審議，將會打破上述框架，調幅將會超過3%。

一位熟知內情的人士表示，長年來，基本工資審議要考量指標很多，CPI及GDP成長率是被勞資雙方認為有很大參考價值，但這並不是「公式」，每年還是會依不同情勢，針對個別因素加減斟酌，「這才是審議的功能」。

這次基本工資審議將打破勞資長年既定框架，主要考量三大因素。首先，一位熟悉內情人士坦言，勞團無法接受只有3%調幅。勞團主張，只看CPI漲幅無法反映勞工真實生活，尤其是外食及租金費用高漲，讓基層勞工生活壓力更大。其次，今年各國對於基本工資調升，對通膨多有著墨，納入重要考量，台灣也無法置外。

第三，相關人士透露，我國低薪產業主要分布在服務業，如餐飲旅宿業，今年疫後內需產業明顯回升，持續熱絡，還出現嚴重缺工現象，從改善低薪的立場來看，明年基本工資調升沒有理由因為今年製造業景氣差，而去抑低服務業調幅。換言之，反而應藉由內需產業景氣佳時，推升薪資水準。

今年基本工資月薪為26,400元，時薪為176元。若明年基本工資調升至3.5%，基本工資月薪調升924元，來到27,324元；時薪則調升6元，來到182元。這將是蔡政府連續八年調升基本工資。

基本工資 CPI 消費者物價指數 低薪 景氣 勞動部

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