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勞團要求比照公教退撫新制！勞退6%雇主提繳率有可能再提高？

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

公教人員退撫新制已於今（2023）年7月1日上路，強制提繳率15%，引發勞工比價效應。勞團主張，新制勞退雇主強制提撥率應由目前6%，先提高至9%，再提高至10%以上；而勞工自提最高上限6%，亦應同步鬆綁。勞動部表示，此涉及勞資雙方權益，並且須修法。在修法前，勞動部支持、鼓勵工會與資方協商提高雇主勞退提撥率。

新制勞退雇主強制提撥率為不得低於6%，勞工自提最高上限6%；因此若要提高雇主提撥率、及勞工自提上限，皆必須修改《勞工退休金條例》。勞動部勞動福祉退休司長謝倩蒨表示，此涉及勞資雙方權益，必須審慎研議，惟在修法之前，工會可與公司協商提高雇主提繳比例，現已有部分公司是透過訂團體協約的方式處理。

新進公教人員自今年7月起適用退撫新制，與新制勞退一樣為「確定提撥制」，由政府（雇主）與公教人員共同按月提撥退休金，強制提撥費率為15%，其中政府負擔65%，公教人員負擔35%，等於政府幫公教人員提繳9.75%，比新制勞退雇主提繳6%高出3.75個百分點。公教人員新制自願提繳率上限為5.25%，則比勞工自願提繳率上限6%低。

公教人員退撫新制包含政府提撥及自提合計，前者總計提撥率來到20.25%；相較之下，新制勞退的總提撥率只有12%。換言之，在薪資相同情況下，顯然公教人員退休經濟較勞工有保障。

新高市產業總工會理事長何政家表示，勞退新制實施至今18年，到了須檢討時候，將持續向政府爭取，同時發動明年立委選舉時，請勞工投票給支持修法的立委。

何政家並表示，勞工自提比率亦應同步打開6%上限，有很多勞工願意多自提，除了自存退休金外，參與新制勞退基金投資與分紅，可增加勞工專戶金額。

勞團主張，2005年7月1日實施新制勞退，立意雖良善，但提繳率訂太低，新制的勞工所能領取之退休金，是適用舊制勞退的二分之一不到。當年很多勞團都向政府表達不滿，但政府都以「先求有再求好」回應。而今，18年過去，今年通貨膨脹嚴重，退休金等於實質縮水，勞退新制的提撥率到應該要檢討、調高時候了。

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