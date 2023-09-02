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勞動基金進帳逾6千億 創新高

聯合報／ 記者葉冠妤江睿智／台北報導

勞動基金運用局昨公布七月績效，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，受惠股債齊揚，相關金融指標走升，成功挹注勞動基金收益。

截至今年七月底，勞動基金規模為五兆九五四七億元，收益數為六二五四點二億元，創歷年同期新高，收益率百分之十一點三六。其中，新制勞退基金規模為三兆八五九七億元，收益數四一三六點一億元，收益率為百分之十一點二四。

由於新制勞退基金大賺，勞工明年三月也分紅有望。若以目前一千兩百五十一萬個有效帳戶計算，平均每個勞工有望分紅逾三點三萬元。但勞保局也提醒，勞退新制實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配。

統計數據也顯示，舊制勞退基金規模一兆五十五億，收益數一一二四點五億元，收益率達百分之十三點一二；勞保基金規模八七八三億元，收益數九五三點七億元，收益率百分之十二點六一。

就保基金規模則有一六○八億元，收益率百分之一點八七；勞職保基金規模三五七億元，收益率百分之零點八四。

國民年金保險基金規模五一五四億元，收益數為五四六億元，收益率百分之十二點三四；農民退休基金規模為一一五億元，收益率百分之十點三七。

但劉麗茹指出，未來整體經濟環境趨向保守，國內故債指標全面下跌，預估八月勢必受影響，基金收益會縮水。

勞退基金 國民年金保險 勞動基金

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