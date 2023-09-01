製造業前一波裁員衝擊內需 中經院：可能有第二波裁員

製造業無薪假繼續升溫，中經院今（1）日發布8月未季調的非製造業經理人指數（NMI），更結束連續十個月擴張，指數回跌1.4，降至54.3。中經院院長葉俊顯表示，製造業先前有一波裁員，擔憂是否已衝擊民間消費量能。

且8月非製造業未來展望指數也中斷連續二個月擴張，指數由2022年4月以來最快的擴張速度50.8%，回跌5.8至45，轉為緊縮，中經院表示，未來製造業裁員，恐使內需產業對未來展望不確定，後續帶來陰霾。

中經院助研究員陳馨蕙表示，製造業可能有第二波裁員，例如筆電及面板大廠，雖非整個部門裁員，但之前不賺錢或之前擴張部門恐裁員。另外工具機、金屬模具廠商放無薪假後，是否直接裁員，也需再觀察。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城則指出，目前製造業多數企業主「還含著那口氣」，因為他們多擔心人員裁掉了就回不來，也期待蘋果新機發表，能發揮點火效果，盼望景氣能盡快好轉和復甦。