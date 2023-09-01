政院再投33億補助家電汰舊換新 每台最多可拿5000元

行政院副院長鄭文燦今（1）日出席「2023台北3C電器空調電腦影音展」時表示，該展覽每年約舉辦五場次，總計約可創造近80億元產值，並帶動服務業成長，而政府已核定再增加33億元經費，續辦理「住宅家電汰舊換新節能補助」政策，每台家電補助3,000元，再加上貨物稅減徵2,000元的優惠，補助可達5,000元。

鄭文燦表示，台北3C電器空調影音展每年約舉辦五場次，通常在1月、4月、7月、9月及11月各辦1場，開學前即有許多學生前來購買3C產品，且會場也會推廣市面上最新的智慧家電、節能家電等產品，讓消費者有更多選擇，並帶動服務業成長，因此每一場次平均締造約15億元以上的產值，每年總計近80億元。並祝福今日展出成功，今(2023)年能夠突破80億元目標，並鼓勵民眾踴躍參觀消費，振興疫後經濟發展。

鄭文燦指出，在政府疫後振興方案推波助瀾下，國人的消費信心已逐漸回復，因此今年「住宅家電汰舊換新節能補助」預算於5月即提前用罄。為持續推動節能減碳工作，行政院核定再增加33億元預算，續補助民眾汰換家中老舊冰箱及冷氣家電，每臺補助3,000元，再加上貨物稅減徵2,000元的優惠，補助可達5,000元，有助促進民間消費動能。

鄭文燦提到，經濟部也針對商業服務業的節能設備提供補助方案，一般營業場所會補助業者汰換為能效1級的空調設備，每瓩（KW）補助2,500元，每台補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；針對業者照明設備汰換為節能標章LED燈具部分，每具燈具補助50%，以500元為上限，每家最多補助5萬元。另外，大型營業場業者改善整體的節能系統，補助上限為500萬元。

鄭文燦表示，因應全世界通貨膨脹及俄烏戰爭，國際能源及燃料價格已達高峰期，漲幅至少達2至3倍，鄰近國家如韓國、日本皆調整電價約3至4成，並分別虧損7,500億元及8,800億元。而為平穩國內物價、穩定消費者信心及民生需求，今年台電僅針對民生電價進行微幅調整，因此台電幾乎可說每賣1度電，就賠1度電，連續兩年並虧損約5,000億元，因此政府會挹注台電相關預算，希望撐住台電。