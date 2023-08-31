是否有人來接觸 高端未正面回應

高端疫苗因與世界衛生組織（WHO）下的「Covid-19技術獲取池(C-TAP)」的技轉許可協議，再度成為熱議話題，高端股價也站上近日新高。不少人認為在此事件加持下，高端疫苗未來發展可期。不過，高端在記者會上，對於協議簽署後的影響，並未具體說明。

高端疫苗昨天在記者會上表示，未來有意願要和高端合作的其他國家廠商，可以透過C-TAP取得意向書，然後再把意向書轉給高端。而高端提供授權的範圍，包括疫苗的配方、生產技術及人員訓練。

不過，依據WHO官網公布的高端疫苗與C-TAP的協議書，如果有國家要向高端取得生產授權，仍非「無償」。

例如在「技術費」上，低所得和中低所得國家需給付高端一萬美元，高所得國家則需支付十萬美元。產品首次推出時，則還要再另外支付費用。而在運行技術費上，低所得國家必須支付淨銷售額的百分之三，中低所得國家必須支付百分之五，高所得國家再往上遞增。在專利使用費上，則是低收入國家需支付淨銷售額的百分之零點五，中低收入國家百分之一，高收入國家再往上遞增。

從C-TAP的運作和高端與其協議來看，未來這份協議能為高端帶來多少利多？昨天的記者會上，有媒體問到是否有其他國家或廠商已經和高端接洽，高端並沒有正面回應。對於團結疫苗的結果到底如何，高端也僅表示還在等答案。至於高端是否在研發針對變異株的疫苗，高端亦不置可否，表示「陸續有在分析」、「有進展會再作後續報告」。

而C-TAP成效如何？一個民間發起的全球公衛網站WEMOS分析，C-TAP可能有很大的潛力，但缺點是成功與否，取決於製藥公司的意願，因為一旦簽署協議，就意味仿生藥會打破壟斷大藥廠的壟斷；而此一計畫，也缺乏持有知識產權、專利所在的政府支持。另外，C-TAP的秘書處表現不佳、缺乏預算支持，也是C-TAP無法有效運作的因素。