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開盤即漲停鎖死 高端股價總跟消息走

聯合報／ 記者林海／台北報導

高端疫苗昨天宣布，將新冠疫苗技術授權給WHO計畫單位C-TAP、及聯合國公衛組織單位MPP，高端股價昨開盤後隨即漲停鎖死，收在六十九點四元，這也是高端釋出利多消息後股價漲停又一例。

事實上，高端在重大消息前後，不論利多是否成真，股價總出現大幅波動，由卅多元的低點，至逾四百元的高點，波動幅度之大令市場訝異，加上成交量異常，多次被質疑有內線交易之虞。

一路走來，高端股價幾乎都是跟著消息面走，如今又釋放看似利多的「技轉」消息，但外界解讀為將專利交出，等同於放棄靠銷售新冠疫苗獲利，商機近乎於零，市場質疑昨天的漲停是否又會是曇花一現。

【記者林海／台北報導】高端疫苗營收連續七個月掛零，立委質疑少了政府這個唯一買家護航，高端的產品就賣不出去；專家則分析，新藥、疫苗公司在研發階段沒有營收並不罕見，到了解盲成功、取得藥證並上市後才是收穫的開始，只是高端已經有新冠疫苗銷售，卻一直遍尋不著買家，牛皮吹破才是問題。

分析師認為，不少新藥或疫苗在研發階段，就要投入大量資源，且不一定會成功，投資人看的就是研發成功後開始銷售的利潤。但這些公司一旦研發成功，就幾乎都能有穩定、長期的營收挹注，像是高端這樣，明明有產品，卻在第一份合約走完後就滯銷，的確很少見。

分析師指出，高端疫苗沒有經過三期臨床試驗，甚至二期臨床都還沒做完就拿到了緊急使用授權，這本身就有些爭議，而政府採購了五百萬劑，讓高端進帳四十億元，也是唯一的收入。

「但最大的問題在於，高端之前釋放出來的訊息，例如在巴拉圭申請EUA、賣到巴拉圭後放眼中南美市場、入選WHO團結試驗、歐盟EMA同意可申請進行第三期免疫橋接試驗等，到最後不是沒有下文，就是沒有帶進營收，淪為自己說了爽的消息，苦了真的相信的投資人。」分析師直言。

高端疫苗 新冠疫苗 巴拉圭

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