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觀光署長人事案確定 由前觀光局長周永暉出任

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
周永暉將出任觀光署長。(本報資料照片)
周永暉將出任觀光署長。(本報資料照片)

經過多方討論，9月15日改制掛牌的觀光署首任署長將由觀光局前局長周永暉出任。

交通部長王國材今（28）日受訪時表示，過長時間的討論，因觀光署掛牌後就要赴立法院備詢，希望找一個對觀光局業務熟悉的人選，不必再經過摸索的時間，所以人選已經確定，並呈報行政院，核定後就會對外宣布。

至於確切人選的名字，王國材笑著說，就是大家說過的人選，而他擔任觀光局長時，來台觀光客突破千萬，今年我們設定來台觀光客的目標是600萬，明年要衝到1,200萬人次，這是我賦予他的任務，他也了解，而且他在擔任局長時，也做過很多海外行銷台灣觀光的事情。

據指出，在疫情前，觀光局多年以來對外行銷宣傳的努力，逐年收割成果，周永暉擔任觀光局長時，來台旅客首度突破千萬大關，因此，王國材雖未明講是誰接任署長一職，但指的就是周永暉。

周永暉是國內鐵道專家，曾任台鐵局列車長，2000年應徵獲選出任交通部鐵工科長、鐵工局局長、台鐵局局長，台鐵局明年元旦改制為台鐵公司，原本內定由周永暉回鍋接任董事長，但台鐵工會和許多主管認為他並不適任，群起反對，最後王國材重新考量，剃除了原先競逐觀光署長的五位人選，改由周永暉接掌觀光署長一職。

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