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天然氣價格短期波動 台塑化董座陳寶郎：今年冬季歐洲氣候才是關鍵

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

因伍德塞德石油（Woodside Energy Group）勞資談判觸礁，澳洲三礦場醞釀九月初罷工，刺激近期歐洲天然氣價格飆漲，每單位由6月份最低9美元，近期漲到14美元。對此，台塑化（6505）董事長陳寶郎認為，澳洲罷工時間不會太長，所以價格影響有限，真正會影響後續天然氣價格，則會是今年冬季歐洲的天氣以及各國天然氣儲備量是否充足。

陳寶郎指出，因為市場憂心澳洲礦場罷工的衝擊，造成近期天然氣價格上漲，但是對比俄烏戰爭初期，天然氣價格漲到40多美元，其實漲幅還在可接受範圍內，至於後續天然氣價格會不會再繼續往上爬，就要看罷工的狀況。但是以過去的經驗來看，即使罷工時間也不會太久，因為這是勞資雙方兩敗俱傷的情況，會影響到公司的正常營運，公司不賺錢的話當然也會影響到勞工的權益，所以預估即使罷工，也可望在幾天內獲得解決，不會長期影響到天然氣的價格。

由於已是8月底、即將入秋，陳寶郎表示，後續對於天然氣價格影響的關鍵，就是到底今年冬天歐洲的天氣會是如何？如果是跟去年一樣是暖冬的話，後續天然氣價格就不會高；但如果是凜冬的話，天然氣的價格就會高。

這道理很簡單，還是跟市場需求有關。因為歐洲冬天多是使用天然氣取暖，以前是用俄羅斯天然氣採陸管運輸，不需要加壓液化裝船運輸，所以很便宜，每單位不會超過5美元。但俄烏戰爭之後，歐洲陸管輸送暫停，而且隨俄烏戰爭戰局僵持，若俄羅斯持續把天然氣當武器，就會有價格上漲的動力。

陳寶郎分析，這時候就要看歐洲主要各國目前天然氣存量是否足夠，如果充足的話，那麼即使今年入冬後天氣冷，但天然氣價格漲幅可能有限，若是存量不足的話，價格上漲就會比較顯著。

天然氣 罷工

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