台電：核一乾貯被卡關 已多支出20億元

台電今日表示，核電運轉時確實有價格優勢，但後端基金於2011年估算核定時為3353億元，最近一次2020年估算核定時就增加超過1千多億至4729億元，考量社會意見、核能法規等情況，未來還可能額外支出。以核一乾貯被卡關為例，就每年還要增加5億元支出，目前已經多花20億元。

近來外界關切核電與綠電價格議題，台電呼籲也應關切核一室外乾貯遲遲無法啟用的問題，已除役電廠的反應爐內仍塞滿用過燃料棒，舉世罕見。同時為維持反應爐安全，也要持續維持系統可用，從歲修、維護保養、汰換設備及定期測試，以及一定的運維人力、安全維護等成本，這些加總每年仍約多花5億元，若從2019年除役起算，已實際多支出20億元，且仍在累計中。

台電指出，網路上有人認為核四燃料棒外運後每天要多花38萬元，放核四廠內不用花錢等說法，也是完全錯誤的指涉。事實上，如果核燃料持續存放於核四廠內，除需要保警維持警力保安外，也要確保相關保安監控系統，以及國際與國內核子監管機構的檢查費用，該等費用加總起來每年至少花費3億元以上，正因為燃料運出後，才能省下每年要支出的3億元。

台電表示，核四燃料外運不只是依照立法院2018年1月決議辦理，且依燃料原廠家建議，燃料已超過保固期，又屬於客製化產品，無法移作他用，不管未來是否要用，皆應運回原廠處理。核四燃料全數退運回美國原廠家後，已將燃料束拆解成燃料棒，目前均緘封且妥善保管於原廠家廠房中。

台電也說，目前正進行公開徵求具拆解燃料棒廠家，將燃料棒中的核物料回收，預計在今年底前完成招標作業。初估可回收轉售市值達50億元。