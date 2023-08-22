四接環評卡關 環境部長薛富盛列積極推動項目、將拜會基隆市長謝國樑

攸關能源轉型的協和電廠改建（四接）環評卡關多時，環境部長薛富盛今（22）日表示，將列為積極推動項目，希望擴大公民、環團參與，聆聽各界意見，並拜會基隆市長謝國樑，希望可以開誠布公位更美好台灣共同努力。

四接環評已經過五次專案小組初審會議，然而審查過程中衝突不斷，至今未有結果，且環評委員任期已屆滿，燙手山芋成為首任部長、新任環委的重大挑戰。

薛富盛今日接受媒體聯訪，媒體問題四接環評目前是否有時間表？薛富盛表示，四接環評自2018年起開始進行，已歷經五次專案小組初審會議討論，過程中基隆市府、環團有不同看法，他在上任後會列為積極推動項目。

薛富盛表示，希望擴大公民、環保團體參與，多聆聽他們聲音，同時也將拜會基隆市長謝國樑，希望大家都能開誠布公，為了更美好台灣，大家共同來努力。