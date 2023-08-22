環境部掛牌 首任部長薛富盛：貫徹2050淨零排放推動

環境部今（22）日正式揭牌，並舉行環境部長布達典禮。首任環境部長薛富盛表示，將貫徹2050淨零排放推動，落實零排放、零廢棄，並擴大與社會對話，共同建構台灣為具有韌性且永續發展的環境。

環境部同仁歷練、經驗、遠見兼備，團隊合作精神也非常強，相信環境部可為台灣永續有最大貢獻，未來因應氣候變遷，淨零排放、零廢棄將是優先政策。

環保署今日改制為環境部，正式揭牌運作，同時舉行環境部長布達典禮，由行政院長陳建仁頒授任命令並交予印信給環境部長薛富盛，隨後由蔡總統、陳建仁、美國環保署首席副助理署長西田珍等貴賓，與薛富盛一起為環境部揭牌，完成揭牌儀式。

薛富盛今年7月底卸任中興大學校長，並於今日正式上任，成為第一任環境部長。

薛富盛致詞時表示，將貫徹2050年淨零排放推動，並以淨零作為終極目標，導入循環經濟理念，落實零排放、零廢棄，並擴大跟社會大眾、環保團體對話，透過能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型，大家共同努力，建構台灣成為具有韌性且永續發展的環境。

薛富盛表示，環境部成立後，會從以往汙染管制進一步提升為預防管理，而環境保護的目標也會更擴大、更深化為環境治理，對於氣候變遷、資源循環、化學物質、環境管理等議題，都是迫在眉睫的重要努力方向，需要擴大跨部會合作。

薛富盛表示，同時未來環境部將進一步強化全民環境教育，並與國內學術界和研究機構緊密結合，連結國內產業生態鏈，提升環境治理效能，共同守護台灣這塊美麗的家園。

薛富盛受訪時表示，卸任校長後，能夠有機會再對國家跟社會貢獻，心裡壓力雖然大，但仍會全力以赴，把在學術界、特別是過去八年在中興大學主持校務、讓中興大學脫胎換骨的精神，帶到環境部。

薛富盛說，環境部同仁歷練、經驗、遠見兼備，團隊合作精神也非常強，相信環境部可為台灣永續有最大貢獻，未來因應氣候變遷，淨零排放、零廢棄將是優先政策。