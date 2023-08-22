快訊

「處暑」習俗曝光！2大生肖將開始轉運「金錢運大旺」

泰國今將3度舉行總理選舉 流亡海外15年的前總理塔信上午返國

不顧日本漁民反對！日相岸田：福島核汙水確定8月24日起排海

環境部掛牌 首任部長薛富盛：貫徹2050淨零排放推動

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
環境部今（22）日正式揭牌，並舉行環境部長布達典禮。記者翁至威／攝影
環境部今（22）日正式揭牌，並舉行環境部長布達典禮。記者翁至威／攝影

環境部今（22）日正式揭牌，並舉行環境部長布達典禮。首任環境部長薛富盛表示，將貫徹2050淨零排放推動，落實零排放、零廢棄，並擴大與社會對話，共同建構台灣為具有韌性且永續發展的環境。

環境部同仁歷練、經驗、遠見兼備，團隊合作精神也非常強，相信環境部可為台灣永續有最大貢獻，未來因應氣候變遷，淨零排放、零廢棄將是優先政策。

環保署今日改制為環境部，正式揭牌運作，同時舉行環境部長布達典禮，由行政院長陳建仁頒授任命令並交予印信給環境部長薛富盛，隨後由蔡總統、陳建仁、美國環保署首席副助理署長西田珍等貴賓，與薛富盛一起為環境部揭牌，完成揭牌儀式。

薛富盛今年7月底卸任中興大學校長，並於今日正式上任，成為第一任環境部長。

薛富盛致詞時表示，將貫徹2050年淨零排放推動，並以淨零作為終極目標，導入循環經濟理念，落實零排放、零廢棄，並擴大跟社會大眾、環保團體對話，透過能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型，大家共同努力，建構台灣成為具有韌性且永續發展的環境。

薛富盛表示，環境部成立後，會從以往汙染管制進一步提升為預防管理，而環境保護的目標也會更擴大、更深化為環境治理，對於氣候變遷、資源循環、化學物質、環境管理等議題，都是迫在眉睫的重要努力方向，需要擴大跨部會合作。

薛富盛表示，同時未來環境部將進一步強化全民環境教育，並與國內學術界和研究機構緊密結合，連結國內產業生態鏈，提升環境治理效能，共同守護台灣這塊美麗的家園。

薛富盛受訪時表示，卸任校長後，能夠有機會再對國家跟社會貢獻，心裡壓力雖然大，但仍會全力以赴，把在學術界、特別是過去八年在中興大學主持校務、讓中興大學脫胎換骨的精神，帶到環境部。

薛富盛說，環境部同仁歷練、經驗、遠見兼備，團隊合作精神也非常強，相信環境部可為台灣永續有最大貢獻，未來因應氣候變遷，淨零排放、零廢棄將是優先政策。

氣候變遷 環保 薛富盛

延伸閱讀

視察萬大線 蔣萬安為這原因特別向陳建仁請命

接任環境部政務次長？ 莊秉潔：就算獲徵詢也不同意

興大喜事連連...詹富智校長就職 陳吉仲、薛富盛出任部長

薛富盛接環境部長 潘文忠：卸任校長美好人生開始「除薛校長以外」

相關新聞

環境部掛牌 首任部長薛富盛：貫徹2050淨零排放推動

環境部今（22）日正式揭牌，並舉行環境部長布達典禮。首任環境部長薛富盛表示，將貫徹2050淨零排放推動，落實零排放、零廢...

交易所庫存降低、生產商面臨破產危機 法人：有利銅價後續走勢

受到中國大陸銅庫存下降的激勵，倫敦金屬交易所（LME）的銅淨多頭部位處於六個月來高點。根據最新的數據顯示，截至8月11日...

金管會AI納管6大核心原則出爐 金融業最常踩到哪些雷？

人工智慧（AI）開始被廣泛運用，金管會日前發布「金融業運用人工智慧（AI）原則及政策草案」，其中該草案的六大項核心原則，將作為訂定金融業使用AI的指引，以及公會訂定自律規範的重要依據。金融業使用AI六大核心原則上路，有哪些最可能踩到的雷區？

iRent開放加盟搶共享車大餅 解決用戶痛點創造三贏

和泰車旗下汽機車租賃龍頭和雲iRent日前大動作宣布開放加盟，首波攜手攜手小馬、愛旺及直航租車共同擴大汽車共享生態圈，和雲說開放加盟的出發點是基於消費者反映車輛數不足，加盟可快速補充車源，同時創造和雲、加盟者與消費者的三贏局面。 透過結盟，汽車業進入開始進入大者恆大的時代。不只和雲，裕隆旗下格上Go Smart表示，為擴大服務，今年已大舉投入500輛新車，除主力車款Nissan KICKS、Sentra，還有SUZUKI SWIFT、HONDA FIT油電款新車，另外也增加100個新站點，在暑假旺季已可看出效益…

7月外銷接單 僅對東協成長年增33%

經濟部統計處昨（21）日發布7月外銷訂單統計，7月我五大主要接單地區中，僅東協呈正成長，接單金額達88億美元，為歷年單月...

機械業外銷訂單連17黑 喊電價調幅減半

經濟部公布7月外銷訂單統計，機械業外銷訂單連17黑，排名末段班，廠商接單慘兮兮，連帶營運大幅衰退。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦