環保署36周年慶 是署慶也是畢業典禮
環保署今（19）日舉行36周年署慶，由於環保署即將升格為環境部，因此既是署慶也像是畢業典禮。環保署長張子敬致詞時表示，有點感傷又有點高興，高興的是因為環保署將改制為環境部，是長時間以來各署長與夥伴們的努力，才有今天的成果，感傷的是有點像是畢業典禮，他說自己致詞就像應屆畢業生說話，但他相信未來會更好。
環保署將於8月22日升格為環境部，但環保署署長張子敬卻未接任首任環境部長一職，而是由國立中興大學校長薛富盛接任，今天的署慶是環保署的最後一屆署慶，張子敬受訪時說，初衷就能夠成立環境部，就跟環保署歷任署長一棒一棒接下來一樣，每個人都會留下努力的痕跡。
外界認為張子敬因為黑箱環評、署內一級主管爆發性騷擾等疑雲未解而未能接任首任部長，對此張子敬說，行政工作就是這樣，任何批評都會接受，重點是要檢討有沒有人家講的，沒有做好就改，該依法辦理就依法辦理。
環保署是1987年8月22日成立，至今歷經36年，過幾天就將升格為環境部，今天最後一次署慶，現場既像慶生會更像是畢業典禮。多位歷任署長如魏國彥、沈世宏、簡又新等都到場同慶。
署慶會場上除了細數環保署成立36年來推動的環保成果，也公開未來環境部及四署一院的徽章，張子敬與多位歷任署長並一同切蛋糕慶祝。
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