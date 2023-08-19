快訊

躲不過被電氣化的命　Lamborghini純電概念作Lanzador GT對外亮相！

影／鬼門開第4天！高雄通緝犯昨撞警逃逸 今再衝陽台詭異墜6樓身亡

一堆人中！蘋果官方警告iPhone充電「放3位置」很危險：恐引發火災

環保署36周年慶 是署慶也是畢業典禮

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
署慶會場上除了細數環保署成立36年來推動的環保成果，也公開未來環境部及四署一院的徽章，張子敬與多位歷任署長並一同切蛋糕慶祝。記者楊文琪/攝影
署慶會場上除了細數環保署成立36年來推動的環保成果，也公開未來環境部及四署一院的徽章，張子敬與多位歷任署長並一同切蛋糕慶祝。記者楊文琪/攝影

環保署今（19）日舉行36周年署慶，由於環保署即將升格為環境部，因此既是署慶也像是畢業典禮。環保署長張子敬致詞時表示，有點感傷又有點高興，高興的是因為環保署將改制為環境部，是長時間以來各署長與夥伴們的努力，才有今天的成果，感傷的是有點像是畢業典禮，他說自己致詞就像應屆畢業生說話，但他相信未來會更好。

環保署將於8月22日升格為環境部，但環保署署長張子敬卻未接任首任環境部長一職，而是由國立中興大學校長薛富盛接任，今天的署慶是環保署的最後一屆署慶，張子敬受訪時說，初衷就能夠成立環境部，就跟環保署歷任署長一棒一棒接下來一樣，每個人都會留下努力的痕跡。

外界認為張子敬因為黑箱環評、署內一級主管爆發性騷擾等疑雲未解而未能接任首任部長，對此張子敬說，行政工作就是這樣，任何批評都會接受，重點是要檢討有沒有人家講的，沒有做好就改，該依法辦理就依法辦理。

環保署是1987年8月22日成立，至今歷經36年，過幾天就將升格為環境部，今天最後一次署慶，現場既像慶生會更像是畢業典禮。多位歷任署長如魏國彥、沈世宏、簡又新等都到場同慶。

署慶會場上除了細數環保署成立36年來推動的環保成果，也公開未來環境部及四署一院的徽章，張子敬與多位歷任署長並一同切蛋糕慶祝。

環保 畢業典禮 魏國彥 張子敬

延伸閱讀

影／環保署36周年署慶典禮 張子敬：我們畢業了

環境部升格後不再包山包海 前署長們這樣說

環保署36年署慶 末代署長張子敬：有點感傷但也很高興

36周年末代署慶 環境部新大樓內裝曝光！四接環評成首要挑戰

相關新聞

天下財經週報：台灣下半年經濟 晴天要來了嗎？

台灣經濟下半年是否由陰轉晴，行政院主計總處本週揭曉。 中國經濟走出低迷與通縮，哪個產業是關鍵？ 中國幾乎全面恢復團客出境遊，全球觀光旅遊業春天要來了嗎？

環保署36周年慶 是署慶也是畢業典禮

環保署今（19）日舉行36周年署慶，由於環保署即將升格為環境部，因此既是署慶也像是畢業典禮。環保署長張子敬致詞時表示，有...

9成勞工支持「高溫假」 為何專家說是假議題？

全球7、8月氣候異常，許多國家面臨40度以上高溫肆虐，台灣也有不少地方出現動輒37度以上高溫，國人大感吃不消。人力銀行調查，九成上班族都支持高溫假，「高溫假」議題又被炒熱。但高溫假真的可行嗎？專家指出，沒有國家放高溫假，這根本是假議題。

台美貿易倡議第二階段已於華府召開 盼儘速獲致成果

行政院經貿談判辦公室今（19）日指出，「台美21世紀貿易倡議」於美東時間8月14至18日於華府舉行新一階段會議，我方由行...

2023淨零轉型論壇 5國專家談解方

「2023淨零轉型 共創永續家園國際論壇」昨天登場，邀請澳洲、新加坡、日本、韓國及英國專家，聚焦治理經驗及未來淨零城市願...

學者：改革稅制 專款補貼青年、弱勢

主計總處公布去年家庭可支配所得倍數六點一五倍，與前一年相同，同屬一○一年來最高，顯示貧富差距問題並未改善，學者表示，市場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦