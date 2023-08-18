陸啟動貿易壁壘調查擬中止ECFA 經部：顯見政治動機

中國大陸商務部昨日表示，已啟動對台灣貿易壁壘調查，涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項，並宣稱初步調查顯示台灣違反世界貿易組織（WTO）規則，並將結合貿易壁壘調查情況對ECFA「採取相應的措施」。對此，經濟部今（18）日表示，台灣未違反WTO，中方此舉顯見是政治動機。

經濟部並強調，相關貿易問題我方仍願意與中方在WTO架構下繼續討論。

經濟部表示，我方未違反WTO規範，兩岸同時加入WTO時我方即已存在此措施，加入WTO過程中雙方並未就市場開放進行談判，但我方也展現善意主動開放，迄今共准許9,983項中方農、工產品進口。

經濟部表示，中方2005年訂定貿易壁壘調查規則後，歷經多年中方皆未對我進行調查，顯見中方目前作為屬於政治動機。

經濟部表示，兩岸經貿往來正常有序且互利互補，兩岸貿易關係有相關機制和法律規定，且行之有年，不希望被過度工具化、複雜化甚至政治化，相關貿易問題我方仍願意與中方在WTO架構下繼續討論。