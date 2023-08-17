全家35周年營收拚1000億大關 當年5號店店員如今成董座

全家（5903）今（17）日舉辦35周年記者會，慶祝在台滿35年，董事長葉榮廷提到面對疫後零售挑戰，全家將以OMO戰略攻高齡化下的居家需求，同時透過APP擴圈跨界增加會員的黏著度，並藉由布局科技零售解決缺工議題。全家今年上半年營收已來到478億元，以歷史經驗來看，通常下半年營收會高過上半年，加上疫後消費者在外活動時間變長，市場推估，全家今年營收將首度衝上1000億元大關。

葉榮廷回顧，自己是在1988年加入全家，當時是全家第五號店的店員，而總經理薛東都也在同年加入全家，當年是二號店的店長，兩人也一同見證30餘年來，台灣便利商店的發展，以及消費行為的轉變。

葉榮廷表示，早期超商滿足的是即時性的需求，隨著高齡化，如今將居家生活也綁進來，透過數位渠道可彌補門店空間不足的問題。根據國發會推估，2025年將進入超高齡化社會，且2027年便利商店主力客層15-39歲的人口數，即將被60歲以上人口超越，全家對此提出的對應策略是對應家庭與中高齡客層的居家需求，像是推出零售市場首見的下廚懶人包「Fami煮煮」支援餐食需求，「FamiNow」多元履約服務也於第2季上線，提供消費者預訂快取、跨店取、外送到府等彈性服務。

葉榮廷也坦言，零售市場上的競爭愈來愈激烈，全家面對挑戰，從提高會員黏著度出發，以APP為核心不斷創新跨界、深化黏著度。上半年「隨買跨店取」功能開放全商品共享，從個別會員服務擴圈至家戶親友；第2季之後更陸續推出包裹預約取、跨平台包裹動態查詢等獨家服務。全家目前會員數已突破1670萬，會員營收貢獻穩定於五成。

而面對大缺工時代，葉榮廷認為，縮短超商24小時的營運並非解方，主要是大夜時段是店員進貨、清潔的主要作業時間。但在高齡少子化已為趨勢下，全家仍需對應缺工議題與人才爭奪戰，也因此，全家透過布局科技零售，測試可複製性高、減勞務增體驗的科技設備作為對策，包括NExT POS、智能咖啡機、智能販賣機、EC智取櫃等都是推進的項目。

在店鋪數方面，全家今年營收有機會衝上千億大關，但主要動能並非來自大幅展店，反倒今年上半年為了調整店質，全家在開出94家店的同時，關了50家店，薛東都表示，不賺錢的店、小格局的店，租約到期就關，同時有一些店若是租金較高，也會從提高營運效能的角度移店，但不會退出商圈。截至7月底，全家總店舖數達4,180家。