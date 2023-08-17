慧榮終止與邁凌合併協議並要求賠償 將進行國際仲裁

慧榮科技日前向美商邁凌發出書面通知，終止2022年5月5日雙方所簽訂的合併協議，慧榮科技將在新加坡國際仲裁中心，就重大損害賠償所請求進行仲裁之標的，總經理暨執行長苟嘉章表示，由於業務反彈、資產負債表的強健實力，以及公司持續致力於向股東提供資本回報，將恢復慧榮科技的年度股利政策。

慧榮科技向美商邁凌發出書面通知，終止2022年5月5日雙方所簽訂的合併協議。慧榮科技認為，由於美商邁凌的蓄意重大違約，致使本合併未能於2023年8月7日前完成，公司保留所有依合併協議或其他所賦予本公司於契約上、法律上、衡平法上以及其他之權利，包括但不限於向美商邁凌請求賠償慧榮科技。

慧榮科技指出，因美商邁凌的蓄意重大違約，而遭受遠超出合併協議所規定終止費數額之重大金錢上損害。根據合併協議第7.1（d）條的規定，若合併協議擬完成之合併未能於「最終交易截止日」或之前完成，慧榮有權終止合併協議。

慧榮委任之法律顧問，威嘉律師事務所（Weil, Gotshal & Manges LLP）之合夥人Tim Gardner評論如下，首先是美商邁凌企圖終止其與慧榮科技所簽訂的合併協議之舉，將成為依雙方協議中約定，由新加坡國際仲裁中心就重大損害賠償所請求進行仲裁之標的。

其次是美商邁凌為終止合併協議所自稱之理由─慧榮科技遭受重大不利影響，在買方在最後一刻退出合併協議的情形，並依對於重大不利影響議題之準據法，即美國德拉瓦州法之解釋下，實屬在諸多前案中已遭否定之藉口，慧榮科技將全力請求取回遠遠超過終止費之損害賠償。