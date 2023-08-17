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林伯豐：大陸經濟前景需努力才會好 但台灣不應看衰

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
三三會理事長林伯豐。記者潘俊宏／攝影
三三會理事長林伯豐。記者潘俊宏／攝影

三三會理事長林伯豐今（17）日表示，中國大陸的恆大、碧桂園、中植資產管理引發的金融危機仍會持續嚴重，但是大陸對政策的持續性及強制要求的效率，應會克服。台商過去利用大陸發展外銷，現在已有部分轉移到東南亞，另一部份是強化內需發展。大陸經濟前景仍需努力才會好，但我們也不應該看衰，因為大陸的效率和台灣不一樣。

三三會今日舉行8月份例會，邀請立法院長游錫堃以「國際新局下台灣的機會與挑戰」為題發表專題演講，林伯豐致詞表示，台灣站在印太戰略核心地位，不僅要重視自己的安全也要自立自強，但不必去挑釁，也不避過分依賴他國，只要能夠掌握住局勢方向，持續發揮正面力量，一定可以為世界做出貢獻。

針對近期大陸恆大、碧桂園、中植資產管理引發的金融危機，林伯豐指出，危機仍會持續嚴重，但是大陸對政策的持續性及強制要求的效率應會克服。大陸GDP仍會正成長，台商過去利用大陸發展外銷，現在已有部分轉移到東南亞，另一部份是強化內需發展。大陸經濟前景仍需努力才會好，但台灣不應該看衰，因為大陸的效率和台灣不一樣。

三三會名譽理事長許勝雄則指出，大陸近10年的經濟發展超過預期，對於房市過熱問題，大陸國家主席習近平也強調，房子是用來住的、不是用來投資、不是拿來炒，這會對房地產造成影響。大陸經濟沒有上來，大量建設的空屋會造成經濟惡化，讓大型建築業超過預期的樂觀，有很多過剩的空屋會有銷售壓力，現在的流動性壓力，也會對經濟有影響。

針對台灣的房市景氣，林伯豐則表示，台灣房市要降價有困難，主因成本太高，重點是政府應釋出公有地，例如將學校用地改建為社會住宅，解決台灣青年及銀髮族的居住問題。

另外，基本工資審議委員會將在9月中上旬召開，官員透露會往調升方向走，林伯豐也表示，企業若有盈餘應要給員工加薪，這是必要、也是必然的，但台灣今年GDP成長只有1.72％，基本工資升幅超過2％並不合理，他強調「這並不是重點，重點是我們怕缺電。」

林伯豐強調，台灣的能源政策應該要修改，才能讓台灣不缺電，綠電的發展一定要做，現在政府發展綠電的成本為5元，他也以台玻為例，台玻做了10%的綠電，以太陽能屋頂發電、成本為4元；核電成本是1元，煤炭與天然氣約3元，綠電的發展需要核電的配合，否則台電業績虧損，還要存在就有困難，希望台灣電力可以永續長遠規劃，核能要放在基載電力之一。

林伯豐 綠電 東南亞

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