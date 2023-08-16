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美國二大鋼廠可能整併 中鋼、燁輝、裕鐵密切關注

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

美國大鋼廠克里夫蘭(Cleveland-Cliffs)與鋼鐵通路商Esmark爭相併購美國鋼鐵(US Steel)，美國鋼鐵產業將出現大變革。台灣每年直接、間接銷美鋼材約百萬公噸、產值達250億元，如何面對美國鋼市大變化，中鋼（2002）、燁輝（2023）、裕鐵等重點大廠保持關注。

上市鋼廠主管說，美國雖然對進口鋼鋁課徵高達25%關稅，但燁輝、裕鐵等外銷大廠仍憑藉優良的品質持續銷往美國，各家出口占比可達20%至30%，「美國一直是重要市場」。

另一方面，中鋼鋼材雖然沒有直接銷美，但中鋼最強的電磁鋼片每年外銷墨西哥10萬餘公噸，加工後輾轉銷美，應用在特斯拉電動車馬達，中鋼優質電磁鋼片長期維持競爭力，難以被撼動。

中鋼執行副總黃建智表示，中鋼高階電磁鋼片的技術在全球居領先地位，有信心維繫北美市場利基。

上市鋼廠主管表示，根據統計，台灣每年銷美鋼鐵可達120萬公噸，受美國高築貿易障礙影響降為80萬至90萬公噸，如果再加計中鋼電磁鋼片間接供應美國市場，國內鋼材每年銷美量合計仍可達百萬公噸，年產值250億元左右。

市場傳出美國克里禾蘭與美鋼兩大鋼廠合併若成真，年產量可達3100萬公噸，是全球前十大，成為北美鋼鐵巨獸，對現貨市場的供應影響甚鉅，主因在於市場資源會更集中，大廠的資產運用和產能利用率，將對北美鋼市有明顯的利害關係，尤其是當供給緊縮時，影響更為明顯。

以今年第1季為例，美國鋼鐵公司認為需求不多而關閉兩座高爐，最後直接帶動熱軋底材價格飆上歷史新高價，成功影響鋼鐵行情。

另一方面，由於克里夫蘭和美國鋼鐵是美國無取向電工鋼的主要供應商，這類鋼材多用在電動車產業，二家大廠整併後，有機會百分百壟斷美國無取向電磁鋼片市場，對當前新興崛起的電動車產業將有關鍵影響力。

此外，克里夫蘭是目前美國車用鋼材最大供應商，其次是美國鋼鐵，二家合併可左右美國汽車用鋼市場。但如今鋼鐵通路商Esmark開出最高的78億美元價碼，加入併購美國鋼鐵行列，鹿死誰手各方都在看。

美國 鋼鐵 中鋼

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