以太坊創辦人獲頒就業金卡 V神見「這1物」吃驚：機台守護神器？

以太坊（Ethereum）創辦人Vitalik Buterin獲頒就業金卡，數位部長唐鳳期待他能常在台灣，一起為台灣數位領域發展努力，更歡迎全球的數位人才都能來台申請「數位領域」就業金卡。

熟悉web3、區塊鏈的人，對Vitalik Buterin一定不陌生，他是以太坊（Ethereum）創辦人，以太坊是以「以太幣（ETH）」和多個去中心化工具所組成的網路；以太坊的重要性不僅止於加密貨幣交易，更在於利用區塊鏈技術進行web3世界的數位公共建設，並對於隱私保護技術、普惠金融與安全性有非常深遠的影響。

Vitalik Buterin出席典禮時，對台灣的「機台守護神器」、也就是台灣知名的零食「綠色乖乖」很感興趣；的確，從工程師、學生，甚至到醫院的電腦機台，大家都習慣在機台旁邊放包綠色乖乖，而且，還得要在有效日過期前更換成新的乖乖，就可以保障機器乖乖不故障，這已經成為台灣民眾日常生活裡的一部分，這也引起Vitalik Buterin的好奇。

為了更有彈性的延攬數位領域的外國人才，數位發展部數位產業署日前已公告增訂數位領域就業金卡相關規定，讓具有數位經濟相關產業或領域8年以上專業經驗的外國數位人才，也可以申請數位領域的就業金卡。

數位部期待透過推動數位領域就業金卡，能夠讓更多各國的數位人才都能來台交流、工作或創業，也讓台灣能與世界緊密連結，一起打造無限未來。