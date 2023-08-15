泰山前公司派提告選舉無效 智財法院駁回

泰山（1218）經營權今年5月變天，不過泰山前公司派、大股東景勛公司向法院提出禁止劉偉龍等9人行使董事及獨立董事之職權，並由原董事、獨立董事行使職權，提告選舉無效，但泰山今（15）日公告，智慧財產及商業法院已裁定駁回聲請。

持股泰山過半的大股東龍邦，今年5月31日召開股東臨時會改選董監事，泰山經營權變天，終結詹家超過70年的家族事業。

泰山公司大股東景勛公司於會後，6月向智慧財產及商業法院提出聲請，主張市場派股東龍邦未遵守法定併購程序，造成選舉無效，應該禁止當選的董監事行使職務，而景勛公司代表人為前泰山董事長詹景超。

泰山今晚公告，提到公司收獲智慧財產及商業法院裁定，駁回公司大股東景勛公司，所提出禁止劉偉龍董事長等9名董事行使本公司董事職權之定暫時狀態處分聲請。

泰山公告中提到，公司今年5月31召開股東臨時會選任劉偉龍等9人為泰山公司董事、獨立董事，均經經濟部核准登記，依公司法第208條第3項前段，劉偉龍得對外代表泰山公司，「無」公司代表人不明而影響營運情事。

另外，泰山還有另一則公告，為前經營團隊代表泰山公司告發時任泰山董事劉偉龍、獨立董事陳敏薰等人誣告等罪嫌，經台北地方檢察署檢察官以「罪嫌不足」為由，以該件不起訴處分書不起訴。