MIT台灣金選產品獲選名單出爐 綠色好品陪你一起輕旅行

經濟部工業局今（12）日公布MIT台灣金選產品獲選名單，共有38家業者41項產品入選，本次遴選活動以「永續輕旅行」為主軸，引導MIT業者因應全球綠色永續與淨零排放趨勢，開發具有Recycle(循環再生)、Reduce(節能減碳)、Reuse(重複使用)的綠色產品，並鼓勵國人展開國內輕旅行來紓壓放鬆時，可多選購MIT金選綠色好品，投宿綠色環保旅館及搭乘大眾運輸工具，共同實踐綠色生活，一起減少二氧化碳排放。

經濟部指出，為讓消費者容易辨識及選購優質MIT產品，工業局自2010年起開始推動台灣製MIT微笑標章，經驗證符合台灣製原產地認定及品質檢驗基準之產品，授予MIT微笑標章。為進一步鼓勵業者提升MIT產品品級，工業局自2014年起辦理MIT台灣金選產品活動，鼓勵業者持續創新開發出兼具美感、質感及高性價比的產品，迄今已辦理十年，累計共已選出563款金選產品。

經濟部表示，因應疫後國境開放，帶動國內外旅遊熱潮，今年台灣金選活動特以「永續輕旅行」為主軸，期選出綠色永續產品，讓民眾在國內輕旅行放鬆身心時，可優先選購綠色金選產品，並鼓勵旅宿業者購置汰換綠色家電備品供旅客使用。今年金選活動共有58家的378款產品報名參加，經聘請美學設計及市場行銷領域的專家審慎評選，共有38家業者的41項產品入選，期望引領國內業者由MIT逐步邁向DIT，並朝綠色永續方向持續升級轉型，提升產品競爭力。

經濟部指出，本年MIT台灣金選雀屏入選的產品涵蓋戶外踏青、登山健走、地方深度體驗等輕旅行可使用到的綠色好品，例如「織步加服飾」的Walkplus環保海毛運動襪，使用回收寶特瓶與廢棄牡蠣殼製成，不僅可降低廢棄物汙染環境，質地還媲美羊毛襪，具保暖不悶熱的特色。「宏碁智新」的Acerpure Pro空氣清淨機，採用節能DC直流馬達，耗能用電符合一級效能認證，在超低耗能之外更有高效率表現，提供旅宿時的清新空氣品質。

由於國內許多旅宿業者不再提供一次性備品，「昆豪企業」的奧本防水充電式四合一修容禮盒，一機即可處理全臉毛髮，還能全機水洗，對重視旅遊品質及商務人士族群，隨時都能展現儀容端莊的成熟魅力。「勤貿實業」的Aurli 奧利老岩泥環保杯，以獨家老岩泥調配之陶土燒製而成，與市面上飲料店販售容量相當，外出旅行購買飲品時，不再使用一次性飲料杯，減少垃圾丟棄。

此外，工業局也將編撰《2023 MIT臺灣金選》專書，介紹業者在材質研發、美學設計、永續轉型的投入與用心，後續也會上架MIT微笑標章官網，讓民眾更加認識優質綠色MIT台灣金選產品，並以具體行動優先選購金選產品，鼓勵在地業者持續開發更優質產品。