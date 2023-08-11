廣達法說會／第2季「雙率雙升」 上半年 EPS 大增55%

廣達（2382）今（11）日公布第2季、上半年財報，其中，第2季營收達2450.29億元，而毛利率和營益率均較上季、去年同期大幅成長，單季每股純益達2.63元。廣達下午在法說會中指出，第2季毛利率大增，主要是受到產品組合變化，特別是「AI伺服器」和「非PC產品」貢獻增加所致。

廣達今年第2季營收2,450億元，季減7.9%，年減9.4%，單季毛利達到209億元，季增18.8%，年增70%，毛利率提升至8.452%，營益率為4.61%，皆同步上升；此外，第2季歸屬母公司淨利達到101.25億元，季增56.4%，年增155.5%，單季每股純益2.63元。

廣達上半年營業收入5112.1億元，年減10.67%，營業毛利384.53億元，營業利益191.45億元，累計上半年稅前淨利為233.6億元，歸屬母公司業主的稅後盈餘165.98億元，年增54.87%，每股純益4.31元，較去年同期2.78元，大幅成長55%。

廣達表示，面對全球經濟的不確定性，仍然堅信AI將引領下一波創新浪潮，並帶整體產業逐漸成長，廣達將持續擴大在美國和歐洲的AI伺服器生產能力，以滿足日漸擴大的客戶需求，公司預計AI伺服器的動能將持續到2024年，並將AI產品線的銷售預期，從「單位數增長」上調成「雙位數增長」。