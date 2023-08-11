快訊

涉洗錢上百億、引爆88會館之亂…郭哲敏自泰國遣返 法院今裁羈押禁見

跨過他身體不救…50人登山團隊攻頂刷新世界紀錄 卻讓雪巴人活活等死

標案遍布全台！桃園羽球館塌落、工程漏水 都是「這家」營造廠所建

廣達法說會／第2季「雙率雙升」 上半年 EPS 大增55%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導

廣達（2382）今（11）日公布第2季、上半年財報，其中，第2季營收達2450.29億元，而毛利率和營益率均較上季、去年同期大幅成長，單季每股純益達2.63元。廣達下午在法說會中指出，第2季毛利率大增，主要是受到產品組合變化，特別是「AI伺服器」和「非PC產品」貢獻增加所致。

廣達今年第2季營收2,450億元，季減7.9%，年減9.4%，單季毛利達到209億元，季增18.8%，年增70%，毛利率提升至8.452%，營益率為4.61%，皆同步上升；此外，第2季歸屬母公司淨利達到101.25億元，季增56.4%，年增155.5%，單季每股純益2.63元。

廣達上半年營業收入5112.1億元，年減10.67%，營業毛利384.53億元，營業利益191.45億元，累計上半年稅前淨利為233.6億元，歸屬母公司業主的稅後盈餘165.98億元，年增54.87%，每股純益4.31元，較去年同期2.78元，大幅成長55%。

廣達表示，面對全球經濟的不確定性，仍然堅信AI將引領下一波創新浪潮，並帶整體產業逐漸成長，廣達將持續擴大在美國和歐洲的AI伺服器生產能力，以滿足日漸擴大的客戶需求，公司預計AI伺服器的動能將持續到2024年，並將AI產品線的銷售預期，從「單位數增長」上調成「雙位數增長」。

廣達 AI

延伸閱讀

長興財報／上半年 EPS 0.42元 下半年將優於上半年

圓裕財報／上半年 EPS 1.33元 賣大園土地處分利益下半年入帳

長園科財報／第2季獲利季增51.3% EPS 達0.24元

宏大改名智通 上半年 EPS 0.65元 軟體商機助攻轉虧為盈

相關新聞

台灣出口連11黑 李貴敏：無薪假以製造業為大宗

根據財政部最新出口統計，台灣出口連11黑，財政部稱經濟雖復甦緩慢、曲折，但在AI熱潮等利多的支撐下，樂觀預估第3季出口減...

經濟部與史丹佛、柏克萊簽訂協議 擴大台美新創合作

經濟部今（11）日宣布，與美國頂尖院校史丹佛、柏克萊兩校簽訂協議，未來將擴大台美新創合作。

陳建仁：前瞻計畫是為減少城鄉差距 未有黨派顏色之別

在野黨質疑前瞻建設「看顏色」，藍綠有別。行政院長陳建仁今（11）日再度重申，在城鄉建設的經費分布當中，我們是讓資源比較少...

陳建仁：網路平台投資廣告均即時下架 無違法裁罰問題

有關政府打詐行動，行政院長陳建仁今（11）日指出，打詐都如同防疫一樣，需要各界大家一起來共同協助，我們最近對於這一些網路...

GDP保2無望 邱臣遠：錯誤政策 疫後問題浮現

主計總處下修台灣全年經濟成長率至1.95%，保二恐無望，更有媒體點出，台灣出口在亞洲敬陪末座。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠...

統一併購南韓廠代替投資設廠大有斬獲 成亞洲大平台關鍵

食品龍頭統一企業2019年併購南韓食品企業熊津，是台商併購南韓企業的首例，不但在當地市場已經占有一席之地，甚至連外銷通路都鋪設完成，相較於東南亞設廠後的掙扎，以併購代替投資設廠成為未來拓展新版圖的途徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦