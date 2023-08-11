經濟部與史丹佛、柏克萊簽訂協議 擴大台美新創合作

經濟部今（11）日宣布，與美國頂尖院校史丹佛、柏克萊兩校簽訂協議，未來將擴大台美新創合作。

經濟部指出，工研院不僅與美國加州大學柏克萊分校新創加速器簽訂合作協議，首度將SkyDeck引進台灣，促使台灣新創獲得其資源挹注。同時，經由與美國史丹佛大學專業發展中心SCPD(Stanford Center for Professional Development)合作，擴大與校內新創加速器及其矽谷新創生態圈鏈結，可以增加更多資源協助台灣新創團隊。

經濟部指出，技術處與柏克萊新創加速器SkyDeck、史丹佛大學SCPD自2022年起開展新創輔導合作，已選送13家法人新創赴美商務拓展。透過專業化、客製化、國際化的新創輔導，協助超過62%的新創團隊在美期間取得國際商務協議及大廠合作。而本次與柏克萊大學新創加速器SkyDeck總經理Sibyl Chen簽訂的合作協議，旨在引入SkyDeck來台，於2024年起在台灣開設國際創業家學校進階課程，針對新創團隊制定不同市場策略，並以國際觀點檢視團隊營運模式、產品於拓展海外市場的切入點。

此外，這次經濟部也首次與史丹佛大學新創加速器合作，透過史丹佛大學SCPD與校內新創加速器合作，可鏈結超過250家企業家校友共同投資資源，過去曾投資多達350家科技新創，也期許台灣新創能透過此平台進軍全球產業。

經濟部還提到，經濟部技術處本次赴美亦參與亞太經濟合作(APEC)第22次科技、技術及創新政策夥伴(Policy Partnership on Science, Technology and Innovation ; PPSTI)會議，技術處處長邱求慧除擔任PPSTI下「區域科技連結」分組主席主持會議，也帶領台灣五個科技團隊赴美發表，不但是發表最多項計畫的經濟體外，也促使台灣的科技研發成果獲國際組織高度重視。

團隊分別為工研院「跨域農工技術」及「智慧機械雲」、金屬中心「牙科數位轉型」、災防中心「APEC颱風社會研究中心」及逢甲大學的「APEC生質氫能技術中心」。

其中，金屬中心「牙科數位轉型」整合數位植牙、數位牙齒矯正、假牙贋復及手術導引系統等醫療技術，成功導入馬來西亞KLIDC(Kuala Lumpur International Dental Centre)牙科診所，透過即時數位影像傳輸，可達到遠距即時交流效益。未來將與台灣第一家牙醫醫院-德威牙醫醫院、國內七家牙科廠商與馬來西亞國際醫療大學(IMU)合作。

另外，工研院「跨域農工技術」於國內累積多年茶類、檸檬、草莓等環境友善病蟲害防治經驗，今年亦導入至紐西蘭懷希(Waihi)飛鳳農場(Flying Phoenix orchard)，進行病菌預防與控制。工研院「智慧機械雲」導入紡織大廠於越南的染整廠，並已衍生新創公司—佳研智聯，以持續開拓市場。這些技術透過國際組織的合作觸角，將台灣科技擴散至更大的產業及社會效益。