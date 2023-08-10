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商總許舒博：期盼兩岸觀光旅遊盡快解封

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
全國商業總會於今（10）日召開第十一屆第三次會員代表大會，由理事長許舒博（中站立者）主持。記者魏鑫陽／攝
全國商業總會於今（10）日召開第十一屆第三次會員代表大會，由理事長許舒博（中站立者）主持。記者魏鑫陽／攝

全國商業總會理事長許舒博今（10）日呼籲，大陸為我最大的貿易市場，這是個不爭的事實。兩岸經貿發展關係著兩岸人民的福祉，是政府不能逃避，也必須努力解決的問題。期盼兩岸領導人一定要運用大智慧來處理兩岸問題，也期盼兩岸觀光旅遊能夠盡快解封，活絡人流，恢復原本交流的榮景。

許舒博表示，儘管近年兩岸經貿活動有降溫趨勢，但大陸仍為我國最重要的貿易夥伴，出口金額比美國、東協都還多，因此兩岸經貿能否正常發展，將是穩定台灣經濟成長的重要關鍵之一。

許舒博指出，台灣經濟以出口為導向，近年來政府雖努力推動新南向政策，但根據經濟部統計，111年我國第1大出口市場和進口市場皆為中國大陸（含香港），占整體出口比重38.8%、進口比重20%。

而東南亞國協（10國）為出口第2大市場，占整體出口比重16.8%，不到大陸的5成；進口排名為第3大市場，占整體進口比重12.6%，約為大陸的6成。顯見大陸仍為我國最重要的貿易夥伴，兩岸經貿能否正常發展，將是穩定台灣經濟成長的重要關鍵之一。

許舒博亦引述《2022年中小企業白皮書》資料表示，2021年臺灣中小企業家數超過159萬家，占全體企業達98%以上，就業人數為920萬人，占全國就業人數8成以上。

另，中小企業銷售額超過26兆元，占比超過5成，其中，中小企業銷售額近9成來自內銷市場。台灣中小企業營運9成靠內銷，若是能打開外銷的市場，台灣經濟將可大幅度的跳躍成長。

商總理事長許舒博期盼兩岸觀光旅遊盡快解封。記者魏鑫陽／攝
商總理事長許舒博期盼兩岸觀光旅遊盡快解封。記者魏鑫陽／攝

許舒博

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