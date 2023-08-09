經濟部江文若：安全韌性、氣候變遷、數位貿易是國際貿易新思維

經濟部國際貿易局長江文若今（9）日表示，地緣政治、疫情封控、淨零碳排及數位貿易，已改變了國際貿易思維；全球供應鏈重組之下，必須在效率與安全之間尋找平衡，優先選擇值得信賴夥伴，而台灣愈來愈關鍵，已成為與全球共榮的供應鏈信賴夥伴。

本報今日舉行「2023產業戰略高峰論壇—供應鏈全球大進擊」，江文若以「供應鏈重組下，台灣成為世界關鍵詞」為題發表專題演講時作上述表示。她表示，面對供應鏈重組，供應鏈安全韌性、氣候變遷與數位貿易將是台灣要面對挑戰，政府除了持續與各國強化合作，維持區域穩定，並將協助產業出口拓銷。現已規劃明 (2024) 年辦理160場海外拓銷活動，邀請國外買主來台參加在國內舉辦25項大型採購洽談會。

江文若表示，過去做生意，廠商思考的是如何取得最低成本來製造生產，但在地緣政治演變，經過塞港、封控，廠商現在思考的是在最安全情況下取得產品或原料，包括美國強調高標準、韌性、可持續和包容性的繁榮；歐盟及G7領袖聲明聚焦在供應鏈和關鍵基礎設施面臨風險；換言之，各國要找尋效率與安全的平衡，進而優先選擇值得信賴夥伴。

她舉美國為例，一方面吸引製造業回美國，包括英特爾（Intel）、台積電（2330）、三星等都在美國投資；另方面也選擇鄰國墨西哥製造，不僅關稅優惠，產品可快速進入美國，如Tesla在墨西設超級工廠；此外，美國也看上印太地區，與東協印度強化戰略產業合作，成為美國貿易夥伴，現在Apple只有5%不到是在中國大陸製造，台灣電子五哥已將產線移到越南北部，形成龐大電子產業聚落。

美國是全球最大進口市場，她指出，從2018年至2022年短短四年間美國自中國大陸進口比重下滑，自哪些填補？ 除了北美墨西哥和加拿大外，轉向自東協、台灣及印度增加進口。

她進一步指出，淨零碳排及數位貿易改變了國際貿易思維。自疫情發生後，數位貿易成為不得不面對課題；而淨零碳排對貿易最大啟動點是歐盟今年10月推動碳邊境管理機制（CBAM），歐洲進口商要申報進口產品的碳含量，三年調適期一過，就必須購買憑證抵掉進口碳含量，目前要申報產品以扣件及鋼鐵為主，未來不排除再擴大。

她表示，在這樣供應鏈重組趨勢下，「世界重新看見台灣」。印太地區經貿活力受到各國重視，美歐日都提出印太倡議，確保印太地區安全與繁榮。其中，台灣也愈來愈關鍵，地處第一島鏈的重要戰略位置，台灣海峽是世界上最忙碌的航道之一，一年之內全世界有一半貨輪要經台海，其中58%都是大型貨櫃，影響全世界。而且現在很多歐洲買主都會問：「我要non-China產品」，這代表著，MIT更加重要。

外商對投資台灣也深具信心，應材、英特格、ASML、默克等擴大在台投資，自2016年迄今，外商投資台灣金額超過2兆元。

她強調，台灣要成為與全球共榮的供應鏈信賴夥伴，首先強化與美國供應鏈合作，現台美雙方透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及科技貿易暨投資合作架構（TTIC）平台，前者是對接美國國務院，就供應鏈韌性、基礎建設合作、5G及電信安全、科技及經濟脅迫等議題討論；後者則是聚焦台美關鍵產業半導體、電動車、再生能源等。

她表示，台商也深化在墨西哥布局，累計對墨投資11.6億美元，著重伺服器及汽車電子。新南向也是合作重點，我已與很多東南亞國家簽署合作備忘錄，我與東南亞國家合作不是一套模式複製到各國，而是因地制宜互惠共贏；同時，加速歐盟產經合作。