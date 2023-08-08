快訊

立秋來臨！3生肖轉運好時機 「職場晉升、收入攀高」他財運旺輕鬆脫貧

獨／雙城論壇8月29日上海登場 蔣萬安將親自出席

這次買平價iPhone 15賺到！傳鏡頭藏新亮點「比Pro強大、它明年才用」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白皮書狗吠火車？工總：有些問題必須一提再提 希望總統候選人重視

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全國工業總會理事長苗豐強。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
全國工業總會理事長苗豐強。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

工總今發表「2023白皮書」由於白皮書中多項建議都與過去幾年重複，顯然沒有得到政府回應與改善，被質疑是「狗吠火車」，理事長苗豐強今天表示，每年白皮書提交給政府後，國發會都有做詳細回答，針對回覆也有做加權評分，去年的滿意度達到66.7%，但很多問題是需要一提再提的，「問題不解決的話，對產業是很需要擔心的。」

苗豐強也說，例如五缺問題並不是提了就會解決，但是會得到政府的重視，例如缺工問題，勞動部今年開放了數萬名額出來給營建業等，只是仍是杯水車薪解決不了問題，因此呼籲能夠進一步擴大，「不怕重複提出問題，因為也會得到正面回應。」

由於今年提出白皮書時機臨近明年總統大選，苗豐強說，希望候選人也能夠重視白皮書，「如果重視我們的話，可能也會多投一些票，工總不涉及選舉，但是很關心候選人未來怎麼帶領國家。」

但只是一提再提是否代表態度消極，苗豐強則表示，當然可以扮演極端份子的角色，用尖銳語言表達，但工總並不想做這樣的選擇，且也與政府部會做了無數次的溝通協調。但他也坦言「有些話講了很多次，是沒有被聽進去的。」

苗豐強笑說，「如果候選人能夠多重視一點，工總的會員也有一百多萬人。」

對於兩岸關係，苗豐強表示，海外投資中，對大陸投資的占比仍有38%，出口大陸的比重也相當高，如果政府不便出面，產業界可以扮演中間角色協助溝通往來，增進了解，才能找到更多機會，不要一直都不溝通，「不交談、不往來，不是應該做的事情。」

國發會 兩岸關係

延伸閱讀

工總發表白皮書　提「六需」戰略目標與八項行動策略

搶中客 柬埔寨力推China Ready 提供標準化服務

司改爆六大問題 民團籲建立溝通平台

日本公布厚生勞動白皮書 年輕世代常感孤獨

相關新聞

看好銅價未來走勢 礦業開發商擴大投資銅礦開發計畫

受到中國大陸經濟數據不加及國務院經濟政策激勵的影響，上周銅價呈現大幅震盪整理的走勢，不過，銅價整體仍維持在每磅3.85美...

工總發表白皮書　提「六需」戰略目標與八項行動策略

工總今天發表「2023白皮書」，提出「台灣六需」的戰略目標與「八項行動策略」。工總認為，目前台灣面臨九大挑戰，希望政府以...

影／綠電發展不如預期？苗豐強：有向行政院反應

全國工業總會理事長苗豐強、副理事長何壽川、林明儒、詹正田、監事會召集人潘俊榮上午一起舉行「2023年工總白皮書」發表記者...

白皮書狗吠火車？工總：有些問題必須一提再提 希望總統候選人重視

工總今發表「2023白皮書」由於白皮書中多項建議都與過去幾年重複，顯然沒有得到政府回應與改善，被質疑是「狗吠火車」，理事...

主委打電話關切鏡電視申設？NCC澄清非事實

鏡電視案疑慮不少，有媒體指稱NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥在鏡電視新聞台申設時「打關切電話」、「事先提供資料」，...

AI新時代／多了高階功能但少了AI殺手級應用的iPhone 15 果粉埋單嗎

全球手機晶片龍頭高通預估今年全球手機市場將呈現高個位減幅，市場已幾乎將重心冀望放在預定9月發表的蘋果iPhone 15新機，在手機晶片市場經歷六個季度庫存調度後，將是產業引頸企盼的一劑強心針。 不過，分析師透露，蘋果iPhone 15新機，除了作業系統更新外，似乎只強調照相功能及機身設計升級和傳輸介面的改變，恐怕還無法讓生成式AI現身，沒有更強大AI功能的iPhone 15能否引起果粉埋單，抑或留給非蘋手機先導入的機會，將是第四季的重頭戲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦