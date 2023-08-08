白皮書狗吠火車？工總：有些問題必須一提再提 希望總統候選人重視

工總今發表「2023白皮書」由於白皮書中多項建議都與過去幾年重複，顯然沒有得到政府回應與改善，被質疑是「狗吠火車」，理事長苗豐強今天表示，每年白皮書提交給政府後，國發會都有做詳細回答，針對回覆也有做加權評分，去年的滿意度達到66.7%，但很多問題是需要一提再提的，「問題不解決的話，對產業是很需要擔心的。」

苗豐強也說，例如五缺問題並不是提了就會解決，但是會得到政府的重視，例如缺工問題，勞動部今年開放了數萬名額出來給營建業等，只是仍是杯水車薪解決不了問題，因此呼籲能夠進一步擴大，「不怕重複提出問題，因為也會得到正面回應。」

由於今年提出白皮書時機臨近明年總統大選，苗豐強說，希望候選人也能夠重視白皮書，「如果重視我們的話，可能也會多投一些票，工總不涉及選舉，但是很關心候選人未來怎麼帶領國家。」

但只是一提再提是否代表態度消極，苗豐強則表示，當然可以扮演極端份子的角色，用尖銳語言表達，但工總並不想做這樣的選擇，且也與政府部會做了無數次的溝通協調。但他也坦言「有些話講了很多次，是沒有被聽進去的。」

苗豐強笑說，「如果候選人能夠多重視一點，工總的會員也有一百多萬人。」

對於兩岸關係，苗豐強表示，海外投資中，對大陸投資的占比仍有38%，出口大陸的比重也相當高，如果政府不便出面，產業界可以扮演中間角色協助溝通往來，增進了解，才能找到更多機會，不要一直都不溝通，「不交談、不往來，不是應該做的事情。」