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台電明年面臨破產 經部擬注資千億

聯合報／ 記者江睿智余弦妙／台北報導

台電持續虧損，預估到今年底累虧近四千億元，幾乎快吃掉資本額四千八百億元，為避免台電明年走上破產命運，經濟部已在一一三年總預算爭取編列一千億元台電增資計畫，台電資本額明年將擴大至五千八百億元。

救台電鉅額虧損及撥補勞保潛藏負債，儼然已成政院兩大燙手山芋，必須要靠預算挹注。事實上，因國際燃料價格居高不下及電價未足額反映，台電累積虧損速度遠比勞保來得快，破產年限也近在明年。

台電去年虧損二六七五億元。今年四月電價雖已調漲百分之十一，仍不足以彌補台電虧損持續擴大，今年截至今年六月底已虧損一二三○億元；加上下半年進入選舉熱季，行政院長陳建仁已先一步宣布十月不會調整電價，儘管國際燃料價格適度回跌，台電初估今年仍要虧損兩千億元。光去年和今年兩年累虧四六七五億元，幾乎要把台電資本額四千八百億元吃掉了，使台電很快面臨「資不抵債」、淨值轉為負的破產之路。

目前確定的是，經濟部已向行政院爭取明年挹注台電一千億元；據了解，台電希望千億元直接打掉虧損，但主計總處要求以增資方式挹注，因為直接讓台電打掉虧損怕留下政府補貼電價、或補貼國營事業的負面聲浪，只好讓台電股本繼續擴大。

為填補台電虧損缺口，政院也曾討論由國發基金挹注台電兩百億元，以及台電繼續發行五百億元特別股，但兩個做法都面臨困難。針對發行特別股一案，公股行庫考量到資本適足率因而興趣缺缺，導致根本發不出去。

台電 電價 破產

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