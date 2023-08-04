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賴清德：台灣成為資訊應用大國 有助於國際競爭力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
副總統賴清德。（交通部提供）
副總統賴清德。（交通部提供）

副總統賴清德今（4）日上午出席「2023總統盃黑客松工作坊暨黑客小聚」時表示，台灣要從資通訊時代的硬體大國，邁向數位化時代的資訊應用大國，國家才會越來越進步。雖然在地理上，台灣是一個小國，但如果成為資訊應用大國，對未來在國際上的競爭力是很有幫助的。

賴清德致詞時表示，今天非常高興受邀出席總統盃黑客松小聚活動，首先他要代表總統感謝大家的參與，也要感謝行政院副院長鄭文燦、數位發展部長唐鳳，以及相關單位的熱情舉辦。他認為，黑客松活動具有三種精神，非常有意義。第一個精神是「跨領域」。黑客們在下班之後搖身一變成為俠客，發揮黑客的精神，解決各種社會問題，不僅是跨領域的人才，所提出的議題內容也是跨領域。

賴清德指出，黑客松的第二個精神是「跨世代」。雖然我們要努力解決很多當前的問題，但是我們也應該要解決下一個世代的問題，就像今年的題目「零碳轉型．幸福同行」。第三，是具備「全民參與」的精神。從公民許願池裡，透過黑客松的努力，讓全民的願望都能夠實現。他也希望未來每一年都能夠舉辦黑客松活動，而且越辦越好，讓黑客松的精神持續流傳。

另外，賴清德說，在資通訊時代，台灣是硬體製造大國。而在數位化時代，我們應該要成為什麼樣的國家，這個問題值得我們去思考。他認為，台灣應該要成為資訊應用大國，除了要政府開放，也要在完整保護隱私權的前提之下，推動建立一套法律制度，既能夠保護隱私權，也能夠提供資料給國人充分應用。

他強調，台灣要從資通訊時代的硬體大國，邁向數位化時代的資訊應用大國，國家才會越來越進步。雖然在地理上，台灣是一個小國，但如果成為資訊應用大國，對未來在國際上的競爭力是很有幫助的。

黑客松 賴清德 資通訊

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