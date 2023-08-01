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好消息！三大退休基金上半年合賺5,803億元 6月進帳逾2100億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
全球金融市場震盪走升，帶動我政府退休基金收益數跳躍成長。包括勞動基金，國保基金、公務人員退休撫卹基金今年上半年合計大賺5,803.1億元，光是6月單月合計進帳2,161.6億元。圖為勞動基金運用局。本報資料照片
全球金融市場震盪走升，帶動我政府退休基金收益數跳躍成長。包括勞動基金，國保基金、公務人員退休撫卹基金今年上半年合計大賺5,803.1億元，光是6月單月合計進帳2,161.6億元。圖為勞動基金運用局。本報資料照片

全球通貨膨脹幅趨緩，升息接近尾聲，以及人工智慧科技相關題材發酵，全球金融市場震盪走升，帶動我政府退休基金收益數跳躍成長。包括勞動基金，國保基金、公務人員退休撫卹基金今(2023)年上半年合計大賺5,803.1億元，光是6月單月合計進帳2,161.6億元。

勞動基金運用局、退撫基金管理局今（1）日發布旗下退休基金最新績效。勞動基金截至今(2023)年6月底止規模為5兆8,648 億元，評價後收益數為4,709.8億元，創勞動基金運用局成立以來同期收益數新高紀錄，收益率8.59%，6月單月收益數為1,780.8億元，則是單月進帳第三高。

整體勞動基金去年全年虧損3,529億元，截至今年上半年，不僅已將去年賠的全數回補，還倒賺逾千億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，今年上半年全球金融市場震盪，股債呈上漲格局，7月股債皆呈續漲，惟漲勢不如6月，她推估，勞動基金整體收益數7月再進帳千億元。

勞動基金中，新制勞退基金規模為3兆7,878 億元，收益數3,067億元，收益率8.38%；舊制勞退基金規模為9,988 億元，收益數為857.7億元，收益率10%；勞保基金規模為8,631億元，收益數為754.7億元，收益率10.01%。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5,023億元，收益數419.7億元，收益率為9.54%。

截至今年6月底，退撫基金規模為7,967.2億元，國內投資金額為4,265.3億元，配置比例為 53.5%；國外投資 金額為3,701.9億元，配置比例為 46.5%。

勞動基金 國民年金保險 退撫基金 退休

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